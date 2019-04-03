Завод «Русские электрические двигатели» произвел и отгрузил первый серийный электродвигатель
АО «РЭД» осуществило отгрузку первого произведенного на заводе вертикального асинхронного взрывозащищенного электродвигателя ADVA мощностью 2000 кВт для подпорного насосного агрегата, используемого для перекачки нефти по системе магистральных нефтепроводов. Электродвигатель был изготовлен в соответствии с утвержденным планом производства и успешно прошел комплекс приемочных испытаний.
В ближайшее время электродвигатель будет смонтирован и запущен в работу на объекте заказчика — АО «Транснефть — Прикамье».
Ранее АО «РЭД» получило сертификат соответствия техническим требованиям Таможенного союза (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»). Сертификат соответствия выдан на основании акта о положительных результатах анализа состояния производства АО «РЭД», протокола испытаний продукции, технических условий, руководства по эксплуатации, чертежей и действует до марта 2024 года.
АО «РЭД», представляющий собой передовое высокотехнологичное производство, оснащен более 200 единицами современного оборудования, из которых 83 единицы — уникальное высокоточное оборудование.
Продукция нового завода в будущем может использоваться для нужд нефтяной и газовой промышленности, судостроения, электроэнергетики и других отраслей России. Завод способен обеспечить потребности не только российских предприятий, но и выпускать конкурентную на мировом рынке продукцию.
- Великоросс
- 03.04.201912:59
- 1
03.04.1913:47:55