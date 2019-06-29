Трансмашхолдинг досрочно начал поставки вагонокомплектов в Казахстан

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит состав АО «Трансмашхолдинг») отправил в Республику Казахстан, в адрес ТОО «Тульпар-Тальго», 25 вагонокомплектов модели 61-4447. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Согласно контракту, подписанному 11 июня, ТВЗ должен изготовить и передать казахстанской стороне 63 вагонокомплекта некупейных пассажирских вагонов. Планировалось, что первую партию из 25 вагонокомплектов завод отправит в Казахстан в июле, однако ТВЗ справился с задачей досрочно.

На железных дорогах Республики Казахстан успешно эксплуатируются вагоны производства Тверского вагоностроительного завода, произведенные в разные годы. Только за последнее десятилетие казахстанским железнодорожникам были переданы 137 пассажирских вагонов различных моделей.

Согласно действующему контракту ТВЗ впервые поставляет в Казахстан вагонокомплекты, окончательная сборка которых будет производиться компанией «Тульпар-Тальго». До конца года будет заказчику будет передано еще 38 вагонокомплектов.