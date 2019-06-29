Введен в действие 2-й энергоблок Грозненской ТЭС. Электростанция вышла на полную проектную мощность

На Грозненской ТЭС состоялся пуск второго энергоблока (первый введен в декабре 2018 года). Новая электростанция вышла на полную проектную мощность 360 МВт.

Каждый энергоблок мощностью порядка 180 МВт состоит из газотурбинной установки (ГТУ) SGT5-2000E, созданной на основе газовой турбины и генератора производства ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин».

Отметим, что на ЭБ № 2 установлена новейшая версия газовой турбины.



Машинный зал ГТУ

© energas.ru

При строительстве электростанции особое внимание уделялось внедрению оборудования и технологических систем российских производителей. В том числе, систем автоматики, релейной защиты, сухих вентиляторных градирен, дымовых труб с системой мониторинга выбросов, оборудования пунктов подготовки газа и химводоочистки, электротехнических элементов распределительных устройств.

Основное топливо для турбин — природный газ. Проектные параметры топливного газа (по температуре, давлению и расходу) и его подачу в ГТУ обеспечивает дожимная компрессорная станция из трех модульных компрессорных установок. Поэтапный ввод ДКС в эксплуатацию (шефмонтаж, пусконаладку, индивидуальные испытания, комплексную проверку в составе ТЭС, обучение эксплуатационного персонала) провели ведущие инженеры Группы ЭНЕРГАЗ.

Данное оборудование является самым мощным среди всех 233 газовых компрессорных установок винтового типа, введенных в действие специалистами ЭНЕРГАЗа.



Дожимная компрессорная станция топливного газа

© energas.ru

Грозненская ТЭС стала одним из важнейших элементов энергосистемы Чеченской Республики, снижающим остроту проблемы дефицита электрической мощности в регионе, а также повышающим надежность работы Чеченской энергосистемы и юго-восточной части ОЭС Юга в целом в условиях прогнозируемого в перспективе увеличения нагрузок.

Эксплуатирующая организация новой электростанции — ПАО «ОГК-2». Проект реализован Группой «Газпром энергохолдинг» в рамках системы договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Грозненская ТЭС является финальным проектом ДПМ компаний Группы.

СПРАВКА. «Газпром энергохолдинг» управляет компаниями Группы «Газпром» в электроэнергетике и является лидером по производству тепловой и электрической энергии компаниями тепловой генерации в России. Станции «Газпром энергохолдинга» вырабатывают около 1/6 всей электроэнергии Единой энергетической системы России. Основными производственными компаниями «Газпром энергохолдинга» являются ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1», ПАО «ОГК-2», ПАО «МОЭК».

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