В Астраханской области построили верхнюю часть блок-кондуктора для Лукойла

25 июня 2019 года из морского порта Астрахань по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу к нефтяному месторождению им. В. Филановского, расположенному в северной части Каспийского моря, начался переход буксирного каравана в составе 3 буксиров, 3 судов сопровождения и транспортно-монтажной баржи, которой транспортируется верхняя часть блок-кондуктора.

В прошлом году на месторождение была доставлена опорная часть блок-кондуктора. С доставкой верхней части сооружение блок-кондуктора будет завершено.

Для прохождения буксирного каравана специалистами Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» предварительно осуществлены все необходимые мероприятия по обеспечению его безопасного следования по ВКМСК.

Теплоходы «Лев Третьяков» и «МЗ-102» службы навигационно-гидрографического обеспечения Астраханского филиала сопровождают буксирный караван до его выхода из ВКМСК в Каспийское море в целях обеспечения расстановки и безопасности плавучих средств навигационной обстановки и оперативного реагирования на возникающие ситуации.

Лоцманы лоцманской службы Астраханского филиала во взаимодействии с операторами СУДС Астрахань филиала осуществляют безопасную лоцманскую проводку буксирного каравана.