Казанский молочный комбинат открылся после модернизации

2 июля после масштабной реконструкции открылся ООО «Казанский молочный комбинат».

Первый этап модернизации комбината проходил с июля 2017 по июль 2019 гг.; общий объем инвестиций составил 1,6 млрд рублей. В ходе этапа на предприятии были капитально реконструированы производственные объекты: отделение приемки молока мощностью 1000 тонн в сутки, аппаратное отделение мощностью 1000 тонн в сутки, заквасочное отделение, участок производства ультрапастеризованной продукции мощностью до 250 тонн в сутки, участок ферментации мощностью 200 тонн кисломолочной продукции в сутки, участок производства продукции в ПЭТ-бутылку мощностью 200 тонн в сутки; построены склад готовой продукции и склады для вспомогательных материалов; обновлен парк молоковозов.

По окончании данного этапа комбинат увеличил производственные мощности по переработке молока-сырья до 500 тонн в сутки.

«Высокотехнологичные линии, установленные на комбинате после реконструкции, позволяют обеспечить высокое качество и безопасность выпускаемой продукции, исключить влияние посторонних факторов при производстве и получить так называемое «100% бесконтактное молоко», — прокомментировал Андрей Шутов, управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП», которой принадлежит молочный комбинат.

Реализация инвестиционного проекта «Развитие Казанского молочного комбината» запланирована в три этапа. Срок реализации 2017-2021 гг. Общий объем инвестиций составит более 3,5 млрд руб.

Второй этап модернизации запланирован на 2019-2010 гг. Общий объем инвестиций составит 1,1 млрд руб. Целью этого этапа является увеличение мощностей комбината до 1 000 тонн в сутки.

Третий этап реконструкции пройдет 2020-2021 гг. Общий объем инвестиций — 0,8 млрд руб. Этап будет включать в себя модернизацию вспомогательных производств (котельная, компрессорная, электроснабжение), а также строительство локальных очистных сооружений.

По итогам реализации данного проекта предприятие выйдет на объемы переработки 1000 тонн молока-сырья в сутки и станет один из крупнейших молокоперерабатывающих заводов России. Для экономики Республики это позволит создать более 1000 высокопроизводительных рабочих мест; увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Республика является крупнейшим производителем молока в России — с 25 июня здесь производят более 4000 тонн молока в сутки.

Казанский молочный комбинат — одно из старейших предприятий города, которое было основано еще в 1932 году.

Предприятие сегодня уже поставляет свою продукцию на экспорт, а также осуществляются поставки в 70 регионов страны.





© realnoevremya.ru





© realnoevremya.ru





© realnoevremya.ru





© realnoevremya.ru