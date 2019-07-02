Сдан тяжелый токарный станок с ЧПУ 1Н65Ф3 РМЦ 5 метров



Токарный станок с ЧПУ 1Н65Ф3 РМЦ-5000 (защитные кожухи демонтированы перед транспортировкой)

© www.stankoservice-rzn.ru

Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» изготовлен и отгружен тяжелый токарный станок с ЧПУ 1Н65Ф3 РМЦ-5000. Станок был изготовлен в рамках контракта на 3 токарных станка с ЧПУ с крупным российским предприятием.

Токарный станок с ЧПУ 1Н65Ф3 предназначен для токарной обработки крупногабаритных деталей — до 5 метров в длину весом до 10 тонн в центрах (без использования люнетов).



Задняя бабка и головка смены инструмента

© www.stankoservice-rzn.ru

Станок оснащен современной ЧПУ, головкой смены инструмента на 12 позиций и системой контроля износа инструмента. Это позволяет производить длительную обработку массивных заготовок с минимальным участием оператора. Максимальный диаметр обработки над суппортом — 650 мм, над станиной — 1000 мм.

Станок 1Н65Ф3 РМЦ-5000 изготовлен по классу точности П (ГОСТ 8-82). Жесткость и виброустойчивость конструкции токарного станка 1Н65Ф3 позволяет использовать современный быстрорежущий и твердосплавный инструмент при обработке черных и цветных металлов.



окарный станок с ЧПУ 1Н65Ф3 РМЦ-5000 (защитные кожухи демонтированы перед транспортировкой)

© www.stankoservice-rzn.ru

Станок оснащен дополнительным оборудованием — открытым роликовым люнетом 300-500 мм и закрытым роликовым люнетом 100-400, это существенно расширяет возможности станка по обработке крупных и точных изделий.



Люнет роликовый закрытый для обработки деталей диаметром от 100 до 400 мм

© www.stankoservice-rzn.ru



Люнет роликовый открытый для обработки деталей диаметром от 300 до 500 мм

© www.stankoservice-rzn.ru

Все станки среднего и тяжелого класса производства ПКФ «Станкосервис» оснащается усиленной задней бабкой грузоподъёмностью до 10 тонн (в центрах) с электрическим приводом.

Краткие технические характеристики 1Н65Ф3-5000:

Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 5000 мм

Диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1000 мм

Диаметр обработки над суппортом — до 650 мм

Конструктивно токарный станок 1Н65Ф3 схож с моделью РТ117Ф3:

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sM8-qo-z2SA