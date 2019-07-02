Сдан тяжелый токарный станок с ЧПУ 1Н65Ф3 РМЦ 5 метров
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- Токарный станок с ЧПУ 1Н65Ф3 РМЦ-5000 (защитные кожухи демонтированы перед транспортировкой)
- © www.stankoservice-rzn.ru
Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» изготовлен и отгружен тяжелый токарный станок с ЧПУ 1Н65Ф3 РМЦ-5000. Станок был изготовлен в рамках контракта на 3 токарных станка с ЧПУ с крупным российским предприятием.
Токарный станок с ЧПУ 1Н65Ф3 предназначен для токарной обработки крупногабаритных деталей — до 5 метров в длину весом до 10 тонн в центрах (без использования люнетов).
Станок оснащен современной ЧПУ, головкой смены инструмента на 12 позиций и системой контроля износа инструмента. Это позволяет производить длительную обработку массивных заготовок с минимальным участием оператора. Максимальный диаметр обработки над суппортом — 650 мм, над станиной — 1000 мм.
Станок 1Н65Ф3 РМЦ-5000 изготовлен по классу точности П (ГОСТ 8-82). Жесткость и виброустойчивость конструкции токарного станка 1Н65Ф3 позволяет использовать современный быстрорежущий и твердосплавный инструмент при обработке черных и цветных металлов.
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- окарный станок с ЧПУ 1Н65Ф3 РМЦ-5000 (защитные кожухи демонтированы перед транспортировкой)
- © www.stankoservice-rzn.ru
Станок оснащен дополнительным оборудованием — открытым роликовым люнетом 300-500 мм и закрытым роликовым люнетом 100-400, это существенно расширяет возможности станка по обработке крупных и точных изделий.
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- Люнет роликовый закрытый для обработки деталей диаметром от 100 до 400 мм
- © www.stankoservice-rzn.ru
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- Люнет роликовый открытый для обработки деталей диаметром от 300 до 500 мм
- © www.stankoservice-rzn.ru
Все станки среднего и тяжелого класса производства ПКФ «Станкосервис» оснащается усиленной задней бабкой грузоподъёмностью до 10 тонн (в центрах) с электрическим приводом.
Краткие технические характеристики 1Н65Ф3-5000:
- Наибольшая длина обрабатываемой заготовки — до 5000 мм
- Диаметр устанавливаемой детали над станиной — до 1000 мм
- Диаметр обработки над суппортом — до 650 мм
Конструктивно токарный станок 1Н65Ф3 схож с моделью РТ117Ф3:
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sM8-qo-z2SA