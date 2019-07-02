Отечественный завод теплых полов SpyHeat развивает собственное производство и выпускает новинки

Отечественный завод теплых полов SpyHeat — один из немногих «вертикально интегрированных» отечественных производителей теплых полов, самостоятельно изготавливающий необходимые компоненты для кабельных систем обогрева теплыми полами, антиобледенения труб, кровли и площадок. И это важное отличие от большинства марок аналогичной продукции, представленных на российском рынке, кабель для которых производится «под заказ» в Китае.

Нагревательный двухжильный экранированный кабель с фторопластом SpyHeat производится на заводе с 2001 года- это основное направление производства. Теплые полы и системы антиобледенения SpyHeat, созданные на его основе, отличаются повышенной надежностью, пожаробезопасностью и гарантией 50 лет.

В 2019 году на территории завода SpyHeat была запущена новая линия термопластавтоматов, которая обеспечивает производство пластиковых корпусов и изделий различных цветов, форм и параметров на основе собственных пресс-форм. Это позволило, в первую очередь, обеспечить стабильность по цвету рамок и других компонентов терморегуляторов.

Основной ассортимент электронных устройств SpyHeat традиционно выпускался в белых, серых, бежевых тонах. Развитие же собственных производственных мощностей позволило уделять внимание оригинальности интерьеров, комфорту и потребностям рынка.

Уже в мае 2019 года линейка терморегуляторов SPYHEAT расширилась за счет сенсорных терморегуляторов SPYHEAT SDF-419B и SPYHEAT SDF-421H ЧЕРНОГО цвета. Это стильный и элегантный вариант для современного интерьера, обеспечивающие максимальную быстроту и точность данных, повышенную надежность конструкции и удобное управление через сенсорный экран. Терморегуляторы прекрасно совмещаются с популярными рамками серии Legran Valena, которые используются при ремонте.

Бренд менеджер компании, Манукхина Евгения: «Развивать собственное производство- это всегда сложно. Тем более в России. Но это очень интересно и есть понимание, что правильно. Ощущение, что сам становишься немного больше, сильнее, когда твои идеи получают воплощение в реальных вещах».

В планах завода SPYHEAT — дальнейшее развитие производственного потенциала.