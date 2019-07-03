В Оренбурге открыт новый центр гемодиализа

1 июля в Оренбурге состоялось открытие нового амбулаторного центра гемодиализа «Би Браун», рассчитанного на 17 аппаратов «искусственная почка»

В 2018 году в Оренбургской области открылись два новых гемодиализных центра на востоке и западе региона — в Бугуруслане и Медногорске. Помимо открытого сегодня нового центра на этот год запланировано открытие такого же объекта здравоохранения в Бузулуке. Здание уже построено на территории Бузулукской городской больницы, ведутся отделочные работы. В центре будут работать 30 аппаратов гемодиализа. Первых пациентов бузулукский центр примет уже осенью. Таким образом, гемодиализные центры будут работать в семи городах области.

Для справки

Сегодня гемодиализные центры работают в шести городах региона — Орске, Бузулуке, Бугуруслане, Новотроицке, Медногорске и в Оренбурге. Новый центр «Би Браун» размещен на первом этаже здания по ул. Волгоградской, 46/3, занимает площадь 400 квадратных метров. Здесь уже установлено 9 аппаратов «искусственная почка», и взяты на амбулаторный гемодиализ 38 пациентов с хронической почечной недостаточностью — жителей Северного округа Оренбурга. До конца года в центре установят еще 8 аппаратов. Жителям областного центра гемодиализная помощь оказывается в двух центрах «Би Браун» на 54 аппаратах, а также в отделении гемодиализа Городской клинической больницы № 1 на 6 аппаратах.