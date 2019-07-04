«Трансмашхолдинг» поставил 24 электропоезда «Иволга» для МЦД

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ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ТВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») завершил работу по контракту, заключенному с АО «Центральная ППК» в марте 2018 года. Договором была предусмотрена поставка 24 шестивагонных электропоездов ЭГ2Тв «Иволга». АО «Сбербанк Лизинг» обеспечило финансирование сделки по приобретению поездов на специальных условиях лизинга.

Новая модификация электропоезда, создана на базовой платформе «Иволги», которая успешно эксплуатируется с весны 2017 года. Новые поезда предназначены для использования на маршрутах первой очереди Московских центральных диаметров. В конструкцию ЭГ2Тв внесено множество усовершенствований, целью которых является повышение уровня комфорта для пассажиров и эффективности эксплуатации.

В новой версии «Иволги» изменена расстановка пассажирских кресел: теперь они расположены по схеме 2+2 в два ряда напротив друг друга. Во всех головных вагонах установлены крепления для провоза велосипедов. В туалетных модулях появились сенсорные смесители для воды и дозаторы мыла, а также электросушилки для рук. Все поручни в салонах имеют зоны теплого покрытия, в каждом вагоне — 16 USB-разъемов для зарядки мобильных устройств.

Поезда «Иволга» отлично приспособлены для проезда маломобильных пассажиров: в вагонах широкие двери (1400 м), надежные крепления для инвалидных кресел-колясок, удобные поручни в туалетах, куда можно заехать на коляске. Для слабовидящих пассажиров информационные таблички дублируются шрифтом Брайля.Комфортные условия в кабине машиниста обеспечивают собственная система климат-контроля, обогрев лобового стекла.Все 24 шестивагонных состава «Иволги», предусмотренные контрактом, переданы АО «Центральная ППК» для эксплуатации на маршрутах МЦД-1.

В настоящее время Тверской вагоностроительный завод работает над выполнением второго контракта с АО «Центральная ППК», заключенного в октябре 2018 года, на поставку 15 семивагонных электропоездов.

Фото с сайта trainpix.org