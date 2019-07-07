На причал Амурского ГПЗ доставлены колонны газоразделения для третьей технологической линии

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Разгрузка колонны деметанизатора на причале Амурского ГПЗ.

Самое масштабное оборудование для третьей линии предприятия успешно прибыло водным путем на временный причал Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на р. Зее. Доставка колонны выделения метана (деметанизатор) и колонны удаления азота (деазотирования) — самые крупные логистические операции в период летней навигации 2019 года.

Вес деметанизатора — 830 тонн, длина — 87 м, диаметр — 7,4 м. Колонна деазотирования весит 870 тонн, ее длина 58 м и диаметр 7,9 м. От причала оборудование перевезено на строительную площадку на самоходном модульном транспортере.





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В период летней навигации этого года на площадку Амурского ГПЗ будет доставлено свыше 100 единиц оборудования суммарным объемом около 70 тыс. фрахтовых тонн. Для погрузо-разгрузочных работ на временном причале Амурского ГПЗ смонтированы краны грузоподъёмностью 1350 и 750 тонн. Мобилизованы грузоподъёмные автомобильные краны и самоходные модульные транспортеры для доставки крупнотоннажного крупногабаритного оборудования на площадку строительства.

Разгрузка колонны деметанизатора на причале Амурского ГПЗ.





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Колонна удаления азота.



Колонна удаления азота.

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru



Колонна удаления азота.

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

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