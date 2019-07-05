Лебединский ГОК закупил две буровые установки воронежского производства

Совсем недавно в рамках инвестиционной программы компании по модернизации горнотранспортного комплекса парк техники пополнился двумя агрегатами производства «Рудгормаш», получившими первый и второй порядковые номера. Прошло всего чуть больше двух недель с момента, как они заступили на свой «карьерный» пост, но профи предприятия уже успели оценить удобство и производительность новых установок.

Машинист Олег Бойков — профи с солидным стажем. На Лебединском ГОКе трудится с 1988 года и до нынешнего года управлялся в основном с установками производства Ижорского завода, которых буровики комбината ласково прозвали «белыми лебедями» за внешнее сходство с благородными птицами. Сейчас на смену мощным агрегатам приходят «золотые» новички — нарядные жёлтые станки, созданные воронежской компанией «Рудгормаш».

В первую очередь стало комфортнее для машиниста: большая утеплённая кабина на резиновых подушках для уменьшения вибрации, модернизированная система управления с удобными пультами по бокам, кондиционер. Плюс улучшены освещение и обзор, что сильно помогает в работе. Все параметры по станку — глубина бурения, температура двигателя и так далее — выведены на отдельную цифровую панель. Можно в любой момент сверяться с нормативами и регулировать процесс. А на основные узлы машины установлены видеокамеры, так что следить за их состоянием стало проще.

— Олег Бойков, трудится на новом станке № 1