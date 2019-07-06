Российская компания представила автопоезд для перевозки винограда

Как сообщила компания «Автомастер», которая является производителем прицепной техники и надстроек на шасси, завод «Автомастер» впервые разработал и изготовил самосвальную сцепку, имеющую возможность выгрузки в три стороны (автопоезд AMKAR), состоящую из грузовика-самосвала AMKAR-658901-10ME на шасси КАМАЗ 65115 Евро5 и и самосвального прицепа AMKAR-8595-11, которая предназначена для перевозки виноградной мезги (раздавленные ягоды винограда без сока) объемом 26 м3.

Грузовик-самосвал AMKAR-658901-10ME (модель грузовика также выпускается для перевозки зерна и оснащается гидравлическим опрокидывающим устройством с приводом от насоса через коробку отбора мощности, управление которым осуществляется из кабины) со снаряженной массой 10930 кг имеет грузоподъемность 14270 кг. Полная масса грузовика-самосвала составляет 25200 кг.

Прицеп-самосвал AMKAR-8595-11 со снаряженной массой 5800 кг имеет грузоподъемность 15000 кг. Полная масса прицепа-самосвала составляет 20800 кг.