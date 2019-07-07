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Транспорт и логистика

В Тынде начала работу новая сортировочная горка

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня на станции Тында Дальневосточной железной дороги начала работу сортировочная горка средней мощности, которая была построена ещё в 70-х годах 20-го века, но в 1997 году из-за снижения объёмов перевозок на БАМе была законсервирована. За минувшие 20 лет в экономике страны произошли большие изменения, и объём грузоперевозок на Байкало-Амурской магистрали вновь начал расти. Поскольку имевшаяся на станции Тында сортировочная горка малой мощности перестала справляться с возросшим потоком вагонов, в 2015 году было принято решение расконсервировать старую горку средней мощности, а также провести её реконструкцию.

  •  © Фото из открытых источников

Работы по реконструкции горки начались в 2016 году. За неполных 3 года специалисты компании «Бамстроймеханизация» фактически полностью перестроили горку, а также смонтировали новую комплексную систему автоматизированного управления сортировочным процессом.

Сегодня введены в эксплуатацию парк приёма составов и первые 6 путей сортировочного парка, что позволит начать непрерывный цикл переработки вагонов. Завершение реконструкции горки позволит в 3 раза увеличить количество обрабатываемых вагонов, что имеет большое значение для повышения пропускной способности крупнейшего железнодорожного узла БАМа.

Ввод в эксплуатацию первой очереди новой сортировочной горки в Тынде стал хорошим подарком к 45-летию Байкало-Амурской магистрали.

Работы по реконструкции сортировочной горки:

  •  © Фото из открытых источников

Работы по реконструкции парка приёма составов:

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта bsmuk.ru
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Амурская область, БАМ, РЖД, Тында, сортировочная станция
  • Антон Никитин
    07.07.1909:42:16

    Спасибо, очень интересно!    

    #1141936
    • A_SEVER
      07.07.1910:57:50

      Спасибо, очень интересно!

      Пожалуйста! БАМ сейчас переживает второе рождение — реконструируют существующие станции (укладывают дополнительные пути и удлиняют уже имеющиеся), строят новые разъезды, укладывают 2-й главный путь, меняют системы СЦБ.

      #1141946
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