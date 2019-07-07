В Тынде начала работу новая сортировочная горка





© Фото из открытых источников

Сегодня на станции Тында Дальневосточной железной дороги начала работу сортировочная горка средней мощности, которая была построена ещё в 70-х годах 20-го века, но в 1997 году из-за снижения объёмов перевозок на БАМе была законсервирована. За минувшие 20 лет в экономике страны произошли большие изменения, и объём грузоперевозок на Байкало-Амурской магистрали вновь начал расти. Поскольку имевшаяся на станции Тында сортировочная горка малой мощности перестала справляться с возросшим потоком вагонов, в 2015 году было принято решение расконсервировать старую горку средней мощности, а также провести её реконструкцию.





© Фото из открытых источников

Работы по реконструкции горки начались в 2016 году. За неполных 3 года специалисты компании «Бамстроймеханизация» фактически полностью перестроили горку, а также смонтировали новую комплексную систему автоматизированного управления сортировочным процессом.

Сегодня введены в эксплуатацию парк приёма составов и первые 6 путей сортировочного парка, что позволит начать непрерывный цикл переработки вагонов. Завершение реконструкции горки позволит в 3 раза увеличить количество обрабатываемых вагонов, что имеет большое значение для повышения пропускной способности крупнейшего железнодорожного узла БАМа.

Ввод в эксплуатацию первой очереди новой сортировочной горки в Тынде стал хорошим подарком к 45-летию Байкало-Амурской магистрали.

Работы по реконструкции сортировочной горки:



© Фото из открытых источников

Работы по реконструкции парка приёма составов:



© Фото из открытых источников

Фото с сайта bsmuk.ru