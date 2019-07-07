На шахте имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» введена в эксплуатацию лава-гигант

На шахте имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» приступили к отработке лавы № 50-05 с запасами угля более шести миллионов тонн.

В истории компании «СУЭК-Кузбасс» впервые подготовлен к выемке участок со столь большим объемом ископаемого топлива. Также отличительной особенностью этой лавы, как и двух предыдущих на пласту 50, является уникальная длина забойной части — 400 метров. Раскройка шахтных полей длинными лавами позволяет увеличить объемы запасов вынимаемого столба и сократить число перемонтажей, увеличить нагрузки на очистной забой за счет сокращения количества и длительности концевых и вспомогательных операций, снизить потребность в проходке и, соответственно, затраты на нее.

Для оснащения лавы № 50-05 на шахте имени В.Д. Ялевского задействовано 233 секции крепи ДБТ 2500/5000, вместо стандартно используемых 175 секций. В состав забоя также входит очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900 — первый представитель такого класса техники в России, способный добывать до 4 тысяч тонн угля в час.

Напомним, что на этом оборудовании бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина установила несколько рекордов добычи российского и мирового уровня. В мае и июле 2017 года коллектив выдавал на-гора, соответственно, 1 млн 407 тыс. тонн и 1 млн 567 тыс. тонн. А по итогам работы в августе 2018 года рекорд возрос до 1 млн 627 тыс. тонн угля. Это лучший результат производительности по подземной добыче за месяц в угольной отрасли России и мира.

Как отмечают представители Eickhoff (Германия), комбайны такого типа эксплуатируются также в Австралии и Китае, но рекордный уровень нагрузок достигнут именно на российской шахте. Установленные результаты говорят и о надежности механизмов, и о высоком профессиональном уровне горняков. СУЭК заинтересована в высокоэффективной безопасной работе очистных бригад, и в текущем году еще один комбайн Eickhoff SL 900 введен в эксплуатацию на участке «Магистральный» шахты имени А.Д. Рубана.

Общий объём инвестиций СУЭК в развитие шахты имени В.Д. Ялевского только за последние два года составил 7,5 миллиардов рублей. В числе реализуемых экологических проектов на предприятии — строительство нового блока модульных очистных сооружений контейнерного типа стоимостью 300 миллионов рублей.

Для справки: СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.