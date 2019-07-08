Добавить статью
Дорожное строительство

В Уфе приступили к строительству нового моста через реку Белая

  •  © phototass3.cdnvideo.ru

Строительство нового моста через реку Белая стоимостью порядка 3,5 млрд рублей начали на въезде в Уфу. Новое инженерное сооружение планируется возвести между двух действующих мостов и сдать в эксплуатацию к 2021 году.

Согласно проектной документации, длина моста составит порядка 670 м. После завершения строительства объекта начнется реконструкция моста 1956 года постройки.

Начато строительство вставки [моста] между существующими двумя мостами, после завершения строительства приступим к реконструкции старого путепровода. Уфа задыхается из-за того, что мосты не выдерживают транспортный поток.

По данным Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству, через два существующих моста 1956 и 1984 годов постройки ежесуточно проезжают более 120 тыс. автомобилей. Строительство нового путепровода планируется завершить до конца 2021 года.

Строительство моста стоит практически 3,5 млрд рублей в актуализированных ценах текущего года, из них 500 млн рублей мы уже получили федерального бюджета, и в соответствии с договоренностями, Минтранс РФ также поддержит республику в части строительства этого и других крупных объектов в Уфе.

Согласно проектной документации, длина моста составит порядка 670 м. После завершения строительства объекта начнется реконструкция моста 1956 года постройки.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://tass.ru/v-strane/6643384

Башкирия
  • Нет аватара
    08.07.1921:11:37

    Значит в итоге будет три моста?

    #1142163
    • Константин Курсиков
      08.07.1922:13:03

      После завершения строительства объекта начнется реконструкция моста 1956 года постройки.

      Отредактировано: Константин Курсиков~22:13 08.07.19
      #1142183
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,
Яндекс.Метрика