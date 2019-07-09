Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» ввела в эксплуатацию новый птичник

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Одно из крупных сельхозпредприятий Тюменского района, птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» запустило еще один современный птичник в Тюменской области, второй в этом году. Он рассчитан на более чем 80 тысяч голов птицы. Первых цыплят уже заселили.

Инвестиции в строительство составили более 100 млн рублей.

— Таким образом, число новых птичников мы уже довели до пяти, причем каждый из них по производительности почти в три раза превышает показатели наших старых площадей, — отметила директор птицефабрики Оксана Величко.

Завершить вторую очередь инвестпроекта на «Тюменском бройлере» планируют в начале августа, когда закончится строительство шестого птичника.

Общий объём инвестиций в две очереди модернизации предприятия составит более 1,5 млрд рублей.

По словам руководителя предприятия, достаточно символично, что происходит это именно сейчас. Два года назад, когда принималось решение о модернизации птицефабрики, «Тюменскому бройлеру» исполнилось 40 лет. А в этом году, когда инвестпроект завершается, 15-летие отмечает сама группа ПРОДО.

Группа «ПРОДО» является одним из крупнейших инвесторов в сельское хозяйство Тюменской области.