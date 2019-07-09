Добавить статью
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» ввела в эксплуатацию новый птичник

  •  © rayon72.ru

Одно из крупных сельхозпредприятий Тюменского района, птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» запустило еще один современный птичник в Тюменской области, второй в этом году. Он рассчитан на более чем 80 тысяч голов птицы. Первых цыплят уже заселили.

Инвестиции в строительство составили более 100 млн рублей.

— Таким образом, число новых птичников мы уже довели до пяти, причем каждый из них по производительности почти в три раза превышает показатели наших старых площадей, — отметила директор птицефабрики Оксана Величко.

Завершить вторую очередь инвестпроекта на «Тюменском бройлере» планируют в начале августа, когда закончится строительство шестого птичника.

Общий объём инвестиций в две очереди модернизации предприятия составит более 1,5 млрд рублей.

  •  © ural-meridian.ru

По словам руководителя предприятия, достаточно символично, что происходит это именно сейчас. Два года назад, когда принималось решение о модернизации птицефабрики, «Тюменскому бройлеру» исполнилось 40 лет. А в этом году, когда инвестпроект завершается, 15-летие отмечает сама группа ПРОДО.

Группа «ПРОДО» является одним из крупнейших инвесторов в сельское хозяйство Тюменской области.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.tumen.kp.ru/online/news/3530886/

птицеводство , группа "ПРОДО" , Тюменская область
  • Путник У Ворот Зари
    09.07.1920:36:20

    Работал инженером цеха на птицефабрике.Знаю такую систему — напольник.

    Единственный вопрос — как осуществляется система приточной вентиляции и отопления?

    Вытяжную вижу — стоят «Климата» по стенам.А вот воздуховодов притока не видно.

    Не специалистов прошу не отвечать.

    #1142457
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,
Яндекс.Метрика