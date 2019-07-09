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Модернизация

«Петрозаводскмаш» запустил новый наплавочный комплекс

  •  © www.aem-group.ru

В филиале АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) ввели в строй новую установку электрошлаковой наплавки. Оборудование предназначено для нанесения антикоррозионного слоя на внутреннюю поверхность трубных заготовок главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ).

Наплавочный комплекс может работать с заготовками длиной до 8,5 метров и внутренним диаметром до одного метра. При этом толщина наплавляемого слоя составляет 5 мм.

По сравнению с имеющимися на заводе установками новый комплекс усовершенствован автоматической системой контроля за положением наплавочной головки и системой удаленного управления сварочными режимами непосредственно с рабочего места технолога.

До появления этого оборудования электрошлаковая наплавка труб и коллекторов парогенераторов производилась на Петрозаводскмаше двумя комплексами фирмы STEEL MEC. За время работы на них наплавлено более километра трубных заготовок и более 60 коллекторов. Ввод в работу третьей наплавочной установки позволил сохранить темп производства с увеличением объемов наплавочных работ. При этом одну из установок выделили специально для наплавки коллекторов, что оптимизировало производственные потоки в сборочно-сварочном производстве.

Впервые в России технология электрошлаковой плакировки трубных заготовок была разработана и внедрена на Петрозаводскмаше в 2013 году. Она позволила отказаться от импорта труб с наплавкой и начать серийное изготовление узлов главного циркуляционного трубопровода АЭС из собственных заготовок. Первые трубные узлы были отгружены на Ленинградскую АЭС-2 уже в 2014 году. Всего Петрозаводскмаш изготовил и отгрузил 7 комплектов ГЦТ. Сейчас в производстве находятся еще 3 комплекта главного циркуляционного трубопровода.

Главный циркуляционный трубопровод АЭС соединяет оборудование первого контура атомной станции — реактор, парогенераторы, насосы. Один комплект ГЦТ состоит из 16 трубных узлов, изготавливаемых из 32 заготовок. Общая протяжённость ГЦТ в одном блоке АЭС — 146 метров.

  •  © www.aem-group.ru
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http://www.aem-group.ru/mediacenter/news/petrozavodskmash-zapustil-novyij-naplavochnyij-kompleks.html

Росатом, Атомэнергомаш, АЭМ-технологии, Петрозаводскмаш
  • Нет аватара
    09.07.1921:37:53

    Комплекс электрошлаковой и дуговой наплавки КЭШДН-17-1

     http://www.npfets.ru/cata...voy_naplavki_keshdn_17_1/ 

    АО «Научно-производственная фирма „ИТС“» — ведущий российский производитель и поставщик сварочного оборудования и расходных материалов. Компания «ИТС» была основана в 1991 году и сегодня представляет собой группу, в состав которой входят АО «Электромашиностроительный завод «ФИРМА СЭЛМА» (г. Симферополь), АО «ЭСВА» (г. Калининград), НПП «ФЕБ» (г. Санкт-Петербург). Общая численность сотрудников — 1 012 человек.

    Ассортимент поставляемого НПФ «ИТС» сварочного оборудования и материалов очень широк, начиная от стандартного оборудования для всех видов сварки, заканчивая автоматизированными сварочными комплексами «под ключ».

    #1142477
    • Нет аватара
      09.07.1922:57:33

      Спасибо за ссылку.

      В статье сообщается: «…ввели в строй новую установку электрошлаковой наплавки».

      В данном случае головка TNA90 используется не для электрошлаковой, а для электродуговой наплавки под слоем флюсом. Применяемый выпрямитель ВДУ-1250 (см. ссылку) также применяется для автоматической сварки (наплавки).

      Таким образом в тексте допущена неточность, надо заменить электрошлаковую наплавку на автоматическую под слоем флюса.

      #1142505
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