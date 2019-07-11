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Фотофакты

Строительство плавучего дока на «Севмаше»

Строительство малого плавучего дока ПД-93 «Мезень» проекта 22710 на ПО «Севмаш».

Лето 2018 года:

  •  © Фото из открытых источников

Лето 2019 года:

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта google.ru
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Архангельская область, Северодвинск, Севмаш, плавучий док, ГУГИ
  • Миша Мальцев
    11.07.1918:08:39

    А какие характеристики у плавучего дока?

    #1142952
  • Нет аватара
    11.07.1918:13:54

    А Кузя туда влезет?

    #1142958
    • A_SEVER
      11.07.1918:15:53

      А Кузя туда влезет?
      Куда? В этот строящийся плавучий док?    

      Нет, авианосец в «Мезень» не войдёт.

      А вот АГС ГУГИ — вполне.    

      Отредактировано: A_SEVER~18:27 11.07.19
      #1142960
  • Александр Тимченко
    11.07.1920:11:31

    Да уж темпы! Люди за год круизные суда строят

    АИДАНова второе по величине круизное судно.

    Сентябрь 2017 — декабрь 2018

    Length (LOA) длина — 337 m

    Beam (width) ширина — 42 m

    Gross Tonnage тоннаж — 183 900 gt

    стоимость -EUR 700 million (USD 950 million)

    20 палуб

    от 5 000 до 6 000 пассажиров

    Отредактировано: Александр Тимченко~20:17 11.07.19
    #1142976
    • A_SEVER
      11.07.1920:29:16

      Да уж темпы! Люди за год круизные суда строят
      Есть маленький нюанс — помимо строительства плавучего дока (вернее докового комплекса из плавучего дока и плавучей энергостанции) «Севмаш» строит 13 АПЛ 4-х разных проектов и модернизирует тяжёлый атомный ракетный крейсер.    

      AIDAnova
      Кстати, часть корпусных блоков для этого лайнера строила верфь «Пеллы» в Гамбурге!    

      Отредактировано: A_SEVER~20:33 11.07.19
      #1142980
      • Нет аватара
        11.07.1921:39:33

        Крейсера по наружу изменении нет

        #1143004
        • A_SEVER
          11.07.1921:46:58

          по наружу изменении нет
          И не должно быть — все работы идут внутри.

          #1143006
      • serp_1
        11.07.1923:44:46

        строит 13 АПЛ

        Реально одновременно строят 13 АПЛ? Это же какие там мощности?

        #1143039
        • A_SEVER
          11.07.1923:54:45

          Реально одновременно строят 13 АПЛ?
          РПКСН проекта 09552 «Борей-А»:

          1. «Князь Владимир» (на испытаниях)

          2. «Князь Олег».

          3. «Генералиссимус Суворов».

          4. «Император Александр III».

          5. «Князь Пожарский».

          Многоцелевые АПЛ проекта 08851 «Ясень-М»:

          6. «Казань» (на испытаниях)

          7. «Новосибирск».

          8. «Красноярск».

          9. «Архангельск».

          10. «Пермь».

          11. «Ульяновск».

          АПЛ специального назначения проекта 09851:

          12. «Хабаровск».

          АПЛ специального назначения проекта 09852:

          13. «Белгород».

             

          #1143041
  • sergeyy1972
    12.07.1900:03:14

    А с Нахимовым есть движение?

    #1143042
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