Строительство плавучего дока на «Севмаше»
Строительство малого плавучего дока ПД-93 «Мезень» проекта 22710 на ПО «Севмаш».
Фото с сайта google.ru
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Строительство малого плавучего дока ПД-93 «Мезень» проекта 22710 на ПО «Севмаш».
Фото с сайта google.ru
11.07.1918:08:39
11.07.1918:11:30
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