ООО «ЛМЗ» запустило производство воздушных фильтров

Производство фильтроэлементов коммерческого транспорта «Texnо-Group»

В городе Набережные Челны освоено производство воздушных фильтроэлементов. Торговая марка TEXNO-GROUP создана и принадлежит ООО «Лениногорский механический завод». С 2004 года компания запустила производство комплектов воздушных фильтров для двигателей коммерческого транспорта КАМАЗ и ГАЗ стандартов Евро-1 и Евро-4.

Постановкой принципиальной задачи, является разработка востребованного технического решения по приемлемой цене и постоянное увеличение ассортимента продукции. Основным акцентом было выбрано качество, что позволило технологически современному продукту TEXNO-GROUP стать достойным игроком на рынке фильтрующих элементов автомобильного транспорта.





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Применение современных технологий и инженерно-технический потенциал компании позволили сотрудничать с ПАО «КАМАЗ» и реализовать фильтроэлементы другим крупным компаниям.

Кроме этого компания производит и поставляет другие автокомпоненты на сборочное производство ПАО «КАМАЗ». Заметными видами деятельности компании является механообработка и термообработка деталей из металла. Освоение всех видов механической высокоточной обработки металла дали возможность получать особо точные детали, соответствующие российским стандартам и международным нормам.

Сегодня TEXNO-GROUP предлагает своим клиентам термообработку металла на новейшем оборудовании, улучшая свойства металлических деталей из всех марок отечественных сталей. В «кейсе» компании следующие виды термообработки: объемная закалка, нитроцементация, цементация, отпуск, отжиг, дробеметная очистка деталей. Качество готовой продукции контролируется лабораторией.

TEXNO-GROUP ориентирована на производство технологически прогрессивного продукта. С июля 2006 года предприятие состоит в Поволжском клубе качества. В 2008 году стала лауреатом конкурса на соискание премии Правительства РТ в категории за качество организаций, численностью работников не более 250 человек.

В 2012-2016 годах подтвердило соответствие требованиям ИСО/ТУ 16949. В 2017-м по итогам аудита по чек-листам ПАО «КАМАЗ» вошла в «зеленую зону» поставщиков с результатом 80,23%.

TEXNO-GROUP имеет сертификат международного стандарта автопроизводителей IATF 16949.

Занимать достойное место на российском рынке фильтрующих элементов для автомобилей предприятию помогает постоянное расширение ассортимента продукции для коммерческого транспорта. Стратегия развития ООО «ЛМЗ» нацелена на продолжение курса на импортозамещение и освоение продукции, ориентированной на экспорт.





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© Фото из открытых источников

ООО «Лениногорский механический завод» — поставщик завода двигателей, «СТФК «КАМАЗа», центра закупок, белорусского РУПП «Борисовский завод Автогидроусилитель».

ООО «Лениногорский механический завод» — это: Более 100 единиц оборудования. Более 4500 кв. метров производственных площадей. Производство сертифицировано на соответствие требованиям по стандарту IATF 16949.