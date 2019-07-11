В Уфе открылся Центр спортивной подготовки

10 июля в Уфе состоялось открытие Центра спортивной подготовки — крупнейшего спортивного объекта в республике, отвечающего всем необходимым стандартам для проведения соревнований международного уровня. Новый комплекс, в частности, станет одним из мест, где пройдут 53 Летние Международные детские игры.

Общая площадь комплекса, расположенного в микрорайоне Затон, составляет свыше 37 тысяч кв. м. Одновременно его смогут посещать порядка 3 900 спортсменов и зрителей. Здесь созданы все условия для проведения тренировок по 49 видам спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Центр включает в себя четыре универсальных и специализированных спортзала, большой демонстрационный комплекс на 3 тысячи мест, четыре бассейна, открытое легкоатлетическое ядро, врачебно-восстановительный центр, гостиницу на 200 мест и кафе. Затраты на строительство комплекса составили 3,5 млрд рублей, основная часть средств выделена из республиканского бюджета.

https://glavarb.ru/rus/pr..._serv/novosti/124320.html