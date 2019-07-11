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Спортивные объекты

В Уфе открылся Центр спортивной подготовки

10 июля в Уфе состоялось открытие Центра спортивной подготовки — крупнейшего спортивного объекта в республике, отвечающего всем необходимым стандартам для проведения соревнований международного уровня. Новый комплекс, в частности, станет одним из мест, где пройдут 53 Летние Международные детские игры.

  •  © ufacity.info

  •  © glavarb.ru

Общая площадь комплекса, расположенного в микрорайоне Затон, составляет свыше 37 тысяч кв. м. Одновременно его смогут посещать порядка 3 900 спортсменов и зрителей. Здесь созданы все условия для проведения тренировок по 49 видам спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

  •  © ufacity.info

Центр включает в себя четыре универсальных и специализированных спортзала, большой демонстрационный комплекс на 3 тысячи мест, четыре бассейна, открытое легкоатлетическое ядро, врачебно-восстановительный центр, гостиницу на 200 мест и кафе. Затраты на строительство комплекса составили 3,5 млрд рублей, основная часть средств выделена из республиканского бюджета.

  • https://glavarb.ru/upload/resize_cache/iblock/e67/800_600_1/22YROV8439.JPG
  • https://glavarb.ru/upload/resize_cache/iblock/e67/800_600_1/22YROV8439.JPG
  •  © glavarb.ru

 https://glavarb.ru/rus/pr..._serv/novosti/124320.html 
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https://ufacity.info/press/news/331238.html

Уфа, Центр спортивной подготовки
  • Нет аватара
    11.07.1914:38:22

       

    Побольше бы таких комплексов.Везде.

    Отредактировано: termometrix~14:43 11.07.19
    #1142898
    • Олег Усачёв
      11.07.1917:37:31

      Я вот всё думаю… Настроят ВЕЗДЕ таких комплексов, школ, больниц, заводов и т. д. Что будет, когда все это заработает в полную силу и начнёт приносить свои плоды? А куда потом пойдут эти огромные освободившиеся деньги, такие как выделяются сейчас на мегастройки? Неужели в благосостояние людей? Зарплаты, пенсии и т. д. Мы ведь в принципе не так далеки от насыщенности страны всем этим. Не даёт короче покоя мне эта мысль    

      #1142946
  • Нет аватара
    11.07.1917:09:55

    •  © glavarb.ru

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    •  © glavarb.ru

    #1142937
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