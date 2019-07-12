Добавить статью
Фотофакты

Первый снимок со спутника «Метеор-М» № 2-2

  •  © roscosmos.ru

Получены первые данные с нового гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» № 2-2,запущенного 5 июля 2019 года с космодрома Восточный. Все обеспечивающие системы работают в штатном режиме и без замечаний.

Сегодня, 12 июля 2019 года, осуществлен перевод в режим съемки многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР). Проведенный анализ данных показал, что прибор работает в штатном режиме. С МСУ-МР получены первые снимки хорошего качества, которые уже переданы разработчику космического аппарата «Метеор-М» № 2-2.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.roscosmos.ru/26561/

Роскосмос, Восточный, «Метеор-М» № 2-2
  • Нет аватара
    12.07.1920:47:14

    Кто разработчик КА? Для чего используются данные с КА? Для точной погоды?

    Отредактировано: MusclePump~00:23 13.07.19
    #1143223
    • Нет аватара
      12.07.1921:14:45

      Разработчик с ооооооочень длиииииннныыыыым назваааааниеем: Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (Корпорация «ВНИИЭМ»)

         

      #1143230
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,
Яндекс.Метрика