«Винета» разработала катамаран для силовиков

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Машиностроительное предприятие «Винета» разработало и начало производство высокоскоростных глиссирующих катамаранов. Cуда построены на основе перспективной многофункциональной платформы катамарана — МПК-9.6 проекта 08611. Новинку представят на Международном военно-морском салоне-2019.

Замдиректора «Винеты» Дмитрий Абрамов рассказал, что решение об освоении производства изделий из композитных материалов приняли в 2015 году для увеличения доли гражданской продукции предприятия.

Наиболее сложным и трудоемким процессом стало создание универсальной платформы катамарана. Проектирование и изготовление катера закончили в 2017 году. В 2018-м судно завершило ходовые испытания в акватории Финского залива, показав высокие мореходные качества и развив скорость хода более 42,5 узла.

Судно модульной конструкции можно конфигурировать в соответствии с требованиями заказчика, в качестве которого рассматриваются силовые, гражданские ведомства, а также любители водного спорта и туризма. Модульная конструкция платформы позволяет создать целую линейку судов различного назначения. Среди модификаций — спасательное судно в прибрежно-рейдовом районе плавания, «скорая помощь на воде», водолазный бот, малый рыболовный бот и еще десятки применений.