На Разрезе Аршановский запущена в работу самая современная в Хакасии электроподстанция



Электроподстанция на Разрезе Аршановский в Хакасии

© vg-news.ru

На Разрезе Аршановский, действующем в Алтайском районе Хакасии, запустили в эксплуатацию новую электроподстанцию напряжением 110 киловольт и 18-километровую линию электропередач (ЛЭП), которые обеспечат предприятие надежным электроснабжением.

ЛЭП и подстанцию построили всего за 1,5 года за собственные средства предприятия. Объем инвестиций в проект превысил 500 млн рублей.

ЛЭП и подстанция были построена в сжатые сроки с применением самого современного оборудования и соблюдением всех необходимых требований. Кроме того, разрез завершил строительство воздушной линии электропередач протяженностью 18 километров.

В постоянную эксплуатацию электроподстанцию в пятницу, 12 июля запустил исполнительный директор разреза Евгений Юрин, который в своем выступлении сказал:

«Энергия — это развитие, перспективы и будущее не только предприятия, но и региона в целом. Подстанция разреза является наиболее современным, безопасным и экологическим объектом электросетевого хозяйства. Из неоспоримых преимуществ можно выделить применение на подстанции электрогазового оборудования. Также на подстанции внедрены самые современные устройства режимной, сетевой и противоаварийной автоматики. Изюминкой подстанции является новейшая система сбора и передачи информации для управления и контроля коммутационными аппаратами. Общие затраты на проектирование составили более 500 миллионов рублей», — заявил Евгений Юрин.



Электроподстанция на Разрезе Аршановский в Хакасии

© vg-news.ru

На подстанции «Разрез Аршановский» установлено оборудование марки Siemens, изготовленное на российском заводе компании в Воронеже: два силовых трансформатора ТДТН-16000/110 УХЛ1, ОРУ-110кВ с жесткой ошиновкой, ОПУ совмещенное с ЗРУ-6кВ. Распредустройство 110 кВ выполнено по схеме «Два блока с выключателями с неавтоматической перемычкой со стороны линии», с использованием силовых трансформаторов типа ТДТН-16000/110/6, элегазовых выключателей 110кВ, зданий общестанционного пункта управления и закрытого распредустройства на 6 кВ.

При проектировании подстанции было учтено, что она будет работать в зоне повышенной сейсмической активности, достигающей 7 баллов по шкале Рихтера.

Работы по монтажу подрядчики из компании «РОТЕК» выполнили в точном соответствии с техническим заданием заказчика.

«Я поздравляю весь трудовой коллектив „Разреза Аршановский“ с вводом в строй новой подстанции. На ней будет лежать большая ответственность. Но мы отвечаем за качество наших объектов и спокойны за энергоснабжение разреза, даже не смотря на повышенную сейсмическую активность месторождения», — отметил в своей приветственной речи генеральный директор АО «РОТЕК» Иван Панасюк.

Он также отметил, что подстанция 110/6 кВ «Разрез Аршановский» — первая из пяти современных подстанций, строящихся компанией «РОТЕК» в настоящий момент в разных регионах страны.

Информация о компании

Угольное месторождение «Аршановский разрез» расположено в 45 км от городов Абакан и Саяногорск. Площадь лицензионного участка составляет 18 км2, а максимальная глубина его разработки — 150 м. Гарантированные запасы высококачественного угля открытой добычи в «Аршановском разрезе» достигают 700 млн. тонн. Новая подстанция обеспечит надежное энергоснабжение месторождения.