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Авиация

Производство вертолётов на Улан-Удэнском авиационном заводе

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В Бурятии расположено уникальное для России предприятие, способное выпускать как самолёты, так и вертолёты. Это Улан-Удэнский авиационный завод, который сегодня производит известные машины типа Ми-8/171. АО «У-УАЗ» — градообразующее предприятие для двух посёлков с населением более 60 тысяч человек и один из ведущих заводов в российском оборонно-промышленном комплексе. Его продукция успешно эксплуатируется не только в нашей стране, но и более чем в 40 государствах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.

1. Улан-Удэнский авиационный завод основан в 1939 году. Начинал как авиаремонтный и филиал Иркутского авиационного завода, в годы войны стал самостоятельным заводом № 99 и освоил производство истребителей Ла-5 и Ла-7 — они стали главной ударной силой ВС СССР. С 1956 года одновременно с самолётами на заводе стали выпускать вертолёты.

  •  © img.geliophoto.com

2. За 80 лет работы завод сотрудничал практически со всеми отечественными авиационными ОКБ — Петлякова, Лавочкина, Микояна и Гуревича, Антонова, Яковлева, Бериева, Сухого, Миля, Камова. Всего на предприятии произвели более 8,5 тысяч самолётов и вертолётов военного и гражданского назначения.

  •  © img.geliophoto.com

3. Сегодня предприятие активно модернизирует производство и предлагает рынку новые модификации своего знаменитого вертолета. Так появилась военная модель Ми-8АМТШ-В, которую неофициально называют «Терминатор», «арктический» вертолёт Ми-8АМТШ-ВА и сертифицированный вертолёт среднего класса Ми-171А2.

  •  © img.geliophoto.com

4. Вертолёты производства АО «У-УАЗ» много раз становились лауреатами и победителями Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В 2014 году Ми-171 получил высшую награду конкурса — приз «Гордость Отечества». Сам завод награждён почётными знаками «За достижения в области качества» и «Отличник качества».

  •  © img.geliophoto.com

5. Механосборочный завод (МСЗ-146). Здесь на станках высокопроизводительной обработки изготавливают детали к летательным аппаратам: от болтов и гаек до крупногабаритных элементов, таких как шпангоуты (ребра жёсткости фюзеляжа) или ступицы виброгасителя.

  •  © img.geliophoto.com

6. С помощью станков с цифровым программным управлением можно максимально сократить ручной труд.

  •  © img.geliophoto.com

7. Точность изготовленных деталей контролируется современными измерительными средствами. Портальная координатно-измерительная машина Hera NT 15-9-7 относится к их числу.

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8. В заводе агрегатной сборки отдельные части будущего фюзеляжа вертолёта собирают в единое целое.

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10. Стапельная сборка средней части вертолёта. Основной специалист ЗАСа — сборщик-клёпальщик. Он получает детали и по чертежу собирает весь агрегат или отдельные узлы, а также монтажно-трассовые схемы. Это очень ответственная профессия, ведь даже небольшой недочёт в работе может спровоцировать аварию.

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11. Вертолёт, в зависимости от конфигурации, состоит примерно из 40 тысяч деталей. Только заклёпок и болтов на один летательный аппарат уходит около 2,5 тысяч.

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13. Работы внутри хвостовой балки вертолёта.

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14. Сборка грузового пола фюзеляжа.

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15. Работа в кабине Ми-171.

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16. На предприятии работают около 5 500 человек. Средняя зарплата заводчан с начала 2019 года составляет 49 244 рублей. Это выше, чем в целом по региону, где средний размер оплаты труда — 35 585 рублей в месяц.

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17. Подготовка средней части фюзеляжа к внутренней отделке.

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18. Транспортировка фюзеляжа вертолёта на следующий этап сборки.

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19. Во время сборки все вертолёты окрашены в одинаковый фисташково-жёлтый цвет. Такой оттенок им придаёт грунтовка. Ей покрывают листы обшивки после обработки специальным раствором, предотвращающим коррозию.

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20. На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества: вертолёты проходят многоступенчатый контроль на каждом этапе изготовления.

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21. Чтобы протестировать вертолёт на герметичность, его несколько раз помещают под дождевальную установку.

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22. Во время дождевания кабина проверяется на течи под давлением 4 атмосферы.

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23. Вертолёт, прошедший такое испытание, может успешно использовать в тропическом климате под сильнейшими ливнями.

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25. Чтобы собрать систему электроснабжения вертолёта, требуется около 100 километров проводов. Они объединяются в жгуты, которых может быть от 200 до 250 — в зависимости от конфигурации винтокрылой машины.

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26. Электромонтаж распределительной коробки самолётного переговорного устройства (РК СПУ).

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27. Сборка одной из панелей управления в кабине пилотов.

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28. Цех окончательной сборки, где металлическая махина превращается в жизнеспособный летательный аппарат. Именно здесь вертолёт получает своё «сердце» — мотор. Здесь же происходят монтаж трансмиссии и электрооборудования, установка топливной и гидравлической систем, настройка бортовой электроники.

  •  © img.geliophoto.com

29. На вертолёт устанавливают двигатель.

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30. Машина перемещается по цеху с помощью автономного радиоуправляемого тягача.

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31. Здесь на вертолёт устанавливают жгуты, приборные доски, пульты, редукторы, двигатели, агрегаты силовой системы и радионавигационное оборудование.

  •  © img.geliophoto.com

32. Конструкторы авиационного завода дорабатывают каждый вертолёт под требования конкретного покупателя. В прошлом году на предприятии выпустили более 60 машин в 17 различных вариантах.

  •  © img.geliophoto.com

33. Задача конструктора — определить, что именно нужно улучшить и как это сделать. Этот отдел отвечает за проектирование, изготовление и постоянную модернизацию всей авиатехники завода.

  •  © img.geliophoto.com

34. Так выглядит лётно-испытательная станция (ЛИС). По сути, это самое последнее звено в производственной цепи. Здесь на вертолёт навешивают лопасти, а затем «прогоняют» все его системы и производят наземную отработку двигателя. Именно на ЛИСе машина совершает первые движения в пространстве, получает бортовой номер и формуляр. Методику испытаний разрабатывает лётно-экспериментальная группа. Она состоит из инженеров, которые составляют программу полётов (например, на дальность или расход топлива).

  •  © img.geliophoto.com

35. Готовый вертолёт.

  •  © img.geliophoto.com

36. Вертолёт Ми-171 — это модификация знаменитого Ми-8. Его экспортный вариант Ми-171 используется в более чем в 40 странах мира.

  •  © img.geliophoto.com

37. Внешне Ми-171 похож на Ми-8, однако по техническим характеристикам он ощутимо превосходит своего предшественника. Этот вертолёт имеет более мощную силовую установку и удлиненный фюзеляж. Он быстрее набирает высоту и может перевозить гораздо больше грузов. Ещё Ми-171 способен выполнять полёты при сложных метеоусловиях, к примеру одна из его модификаций Ми-8АМТШ-ВА создана специально для работы в Арктике.

  •  © img.geliophoto.com

38. Авиационный учебный центр У-УАЗ, где проходит подготовку и повышает квалификацию лётный и инженерно-технический персонал. Здесь установлен тренажёр вертолёта Ми-171. Кроме теории и непосредственной лётной практики, программа учебного центра по требованиям Росавиации включает обязательные занятия на этом устройстве.

  •  © img.geliophoto.com

39. Полёт на тренажёре максимально приближен к реальному. Упражнения на нём помогают членам экипажа отработать действия в чрезвычайных ситуациях — например, при отказе двигателей.

  •  © img.geliophoto.com

40. Своё будущее предприятие связывает с лёгким однодвигательным вертолётом VRT500, производство которого начнётся в 2022 году. Ещё на заводе планируют выпускать многоцелевые самолёты ТВС-2ДТС («Байкал»), которые будут использоваться в малой авиации. Эта модель зародилась в новосибирском СибНИА им. Чаплыгина.

  •  © img.geliophoto.com

41. Леонид Яковлевич Белых — директор Улан-Удэнского авиационного завода с 1998 года.

  •  © img.geliophoto.com

42. Скоро на базе вертолёта Ми-171А2 начнут производить его оффшорную версию, предназначенную для работы на шельфе. А в рамках межправительственного договора между Россией и Индией на У-УАЗ начали производство лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т для ВВС этой страны. Согласно документу, Индия должна получить 200 вертолётов, из них не менее 140 будут выпущены на совместном предприятии.

  •  © img.geliophoto.com
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https://gelio.livejournal.com/243362.html

уланудэ, ууаз, вертолёты россии, авиастроение
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