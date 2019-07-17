В Омске открылся хирургический стационар крупнейшей за Уралом детской больницы

Хирургический стационар открылся в среду после семилетней реконструкции в крупнейшей за Уралом детской многопрофильной больнице № 3 в Омске.

Здесь потрачено 750 млн рублей, установлено современное оборудования, которого раньше не было. Вообще эта больница — определенный центр притяжения, за Уралом [больше] таких больниц нет. Это крупнейшее учреждение как по уровню оборудования, так и уровню подготовки специалистов.

В шестиэтажном корпусе размещены отделения челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии по 45 койко-мест. Ранее специализированная помощь по этим направлениям оказывалась в другой городской больнице, что ухудшало доступность медицинских услуг. Отдельный этаж занимает операционный блок для этих отделений.

Как отметили в пресс-службе регионального Минздрава, реконструкция корпуса в соответствии с современными требованиями, его оснащение современным оборудованием, привлечение специалистов высокого класса, внедрение новых методик диагностики и лечения позволят повысить качество хирургической помощи детям Омской области, снизить детскую инвалидизацию, улучшить условия труда медицинского персонала и создать более комфортные условия для пребывания пациентов.

Общая стоимость реконструкции составила 756,3 млн рублей, из которых 237,8 млн рублей было выделено из федерального бюджета. Это уже вторая больница-долгострой, открытая в этом году в Омске. Ранее в этом году после шестилетнего строительства в городе была открыта поликлиника на 60 тыс. пациентов.

Городская детская клиническая больница № 3 — крупнейший детский многопрофильный стационар за Уралом, оказывающий медицинскую помощь по восьми хирургическим профилям. В состав учреждения входят 3 филиала поликлиники (1,2 тыс. посещений в смену). В больнице развернуто 550 коек, включая 300 хирургического профиля.