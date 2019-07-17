Транспортировка Ту-144 в Жуковском

16 июля 2019 года самолет Туполев Ту-144 с бортовым номером CCCР-77114 был перемещен с территории ЛИИ им. Громова на площадку, расположенную у въезда в город Жуковский, на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе. Борт носит имя «Москва».

История этого самолета весьма примечательна. В июле 1983 г. на нем было установлено три мировых рекорда. Два из них — 13 июля установлен мировой рекорд скорости полета по замкнутому маршруту протяженностью 1000 км с грузом 30000 кг. Достигнута средняя скорость 2031,5 км/ч. 20 июля установлен рекорд скорости и высоты полета по замкнутому маршруту протяженностью 2000 км. Получена средняя скорость 2012,2 км/ч и высота 18200 м с грузом 30000 кг.

С 1986 по 1988 гг. борт CCCР-77114 был оборудован научно-исследовательской аппаратурой для проведения исследования радиационной обстановки в верхних слоях атмосферы в интересах института медико-биологических проблем.



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В 1996 г. самолет был переоборудован из Ту-144Д в Ту-144ЛЛ с двигателями НК-32-1. Использовался для исследований СПС 2го поколения по программе NASA (всего выполнил 32 полёта). В нем были установлены разнообразные датчики и испытательная контрольно-записывающая аппаратура. В полу 1-го салона была организована шахта аварийного покидания самолёта напрямую через грузовой люк, вниз. Большинство кресел было демонтировано. Из-за более мощных двигателей хвост фюзеляжа дополнительно к имеющимся пластинам был обшит нержавеющей сталью. После завершения полётов двигатели и записывающая аппаратура были демонтированы. В апреле 1999 г. борт совершил свой последний полет.



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Буксировка самолета проводилась по дорогам общего пользования. Масса самолета без крыла составляет более 60 тонн. Длина фюзеляжа — 66 метров. При таких параметрах лайнера его транспортировка по дорогам города была затруднительной. Из-за больших габаритов данного типа ВС был совершен временный демонтаж некоторых фонарных столбов и дорожных знаков по ходу движения колонны.



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Ранее демонтированные плоскости крыла будут снова пристыкованы. Лайнер поднимут на специальных опорах на высоту 4 м. Самолет с такой интересной и насыщенной историей займет свое заслуженное почетное место.



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