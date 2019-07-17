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Фотофакты

Транспортировка Ту-144 в Жуковском

  •  © www.avimedia.aero

16 июля 2019 года самолет Туполев Ту-144 с бортовым номером CCCР-77114 был перемещен с территории ЛИИ им. Громова на площадку, расположенную у въезда в город Жуковский, на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе. Борт носит имя «Москва».

История этого самолета весьма примечательна. В июле 1983 г. на нем было установлено три мировых рекорда. Два из них — 13 июля установлен мировой рекорд скорости полета по замкнутому маршруту протяженностью 1000 км с грузом 30000 кг. Достигнута средняя скорость 2031,5 км/ч. 20 июля установлен рекорд скорости и высоты полета по замкнутому маршруту протяженностью 2000 км. Получена средняя скорость 2012,2 км/ч и высота 18200 м с грузом 30000 кг.

  •  © static.tildacdn.com

С 1986 по 1988 гг. борт CCCР-77114 был оборудован научно-исследовательской аппаратурой для проведения исследования радиационной обстановки в верхних слоях атмосферы в интересах института медико-биологических проблем.

  •  © static.tildacdn.com

В 1996 г. самолет был переоборудован из Ту-144Д в Ту-144ЛЛ с двигателями НК-32-1. Использовался для исследований СПС 2го поколения по программе NASA (всего выполнил 32 полёта). В нем были установлены разнообразные датчики и испытательная контрольно-записывающая аппаратура. В полу 1-го салона была организована шахта аварийного покидания самолёта напрямую через грузовой люк, вниз. Большинство кресел было демонтировано. Из-за более мощных двигателей хвост фюзеляжа дополнительно к имеющимся пластинам был обшит нержавеющей сталью. После завершения полётов двигатели и записывающая аппаратура были демонтированы. В апреле 1999 г. борт совершил свой последний полет.

  •  © static.tildacdn.com

Буксировка самолета проводилась по дорогам общего пользования. Масса самолета без крыла составляет более 60 тонн. Длина фюзеляжа — 66 метров. При таких параметрах лайнера его транспортировка по дорогам города была затруднительной. Из-за больших габаритов данного типа ВС был совершен временный демонтаж некоторых фонарных столбов и дорожных знаков по ходу движения колонны.

  •  © static.tildacdn.com

  •  © static.tildacdn.com

  •  © static.tildacdn.com

  •  © static.tildacdn.com

  •  © static.tildacdn.com

Ранее демонтированные плоскости крыла будут снова пристыкованы. Лайнер поднимут на специальных опорах на высоту 4 м. Самолет с такой интересной и насыщенной историей займет свое заслуженное почетное место.

  •  © static.tildacdn.com

  •  © static.tildacdn.com

  •  © static.tildacdn.com

  •  © static.tildacdn.com

  •  © static.tildacdn.com

  •  © static.tildacdn.com
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http://www.avimedia.aero/article/5728

Ту-144, Жуковский
  • Нет аватара
    17.07.1918:07:53

    Круто.

    #1144239
  • Иван Кротов
    17.07.1919:08:03

    Умел СССР самолеты делать. Машина огонь. Опередил все время лет на 50 минимум.

    #1144263
  • Нет аватара
    17.07.1919:08:58

    Действительно красавец.Лебедь.

    #1144265
  • Нет аватара
    17.07.1919:15:59

    По поводу «плагиата»,"Конкордский" и пр. нелепости.Есть большие отличия между Ту-144 и К.Форма зависит от функционального задания.Интересно Боинг,тоже «скопировали» Конкорд.Вот и американский прототип прототип сверзвукового лайнера- Боинг 2707 60-х годов.   

    Кроме того,любой класс самолетов это не только схожесть в геометрии,но еще очень много вещей.

    Зы.Или разработчики Конкорда «скопировали» американский XB-70 «Валькирия"?

    Отредактировано: termometrix~19:21 17.07.19
    #1144269
  • Нет аватара
    17.07.1919:19:55

    Классный репортаж    

    Ну, а что, у нас сверхзвуковые аэробусы собираются делать. И это жу-жу-жу в Жуковском очень даже в тему!

    #1144270
  • Нет аватара
    17.07.1920:47:28

    Как хорошо, что в металлолом не сдали

    #1144297
  • Arthur Avhadeev
    17.07.1921:40:41

    КРАСАВЕЦ!!!

    #1144314
  • Нет аватара
    17.07.1923:33:30

    Немного не в тему, но кто-то знает, что решили по-поводу монинского музея? Читал, что решили его закрыть.

    #1144339
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