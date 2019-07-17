В Оренбурге открылась новая поликлиника для детей и взрослых

17 июля в Оренбурге для жителей новых микрорайонов открылась взрослая и детская поликлиники. Речь идет о филиале поликлиники № 2 городской клинической больницы им. Н.И. Пирогова.

На площади более 300 м2 изолированно друг от друга работают детский и взрослый блоки. Поликлиника рассчитана на 7 тыс. человек. Прием ведется в две смены с 8:00 до 20:00. Новое лечебное учреждение заработало уже с 1 июля. За первую неделю в каждом из подразделений успели принять около 700 пациентов, и сделать 120 прививок детям. Ежедневно в поликлинике проводится до 50 заборов анализов крови.

В детском подразделении работает два участковых педиатра, прививочный и процедурный кабинеты, а также профилактический кабинет «Здоровый ребенок» и организован забор анализов.

Во взрослом блоке прием ведут два участковых терапевта, гинеколог и работает процедурный кабинет. Кроме того, там предусмотрена возможность для проведения диагностического обследования, в том числе ЭКГ, УЗИ внутренних органов, щитовидной и молочной желез. Также проводится забор анализов.

Отмечается, что в новую поликлинику также запланированы выезды узких специалистов для проведения диспансеризации взрослых и детей. В дальнейшем планируется проводить ультразвуковые исследования внутренних органов также и у детей. В выходные в медучреждении будут проводить тематические лекции для населения для профилактики.