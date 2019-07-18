Ростех выводит на рынок быстровозводимые здания



Ростех будет производить быстровозводимые здания

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок новые пневмокаркасные конструкции на основе заполненных воздухом баллонов. Они предназначены для оперативного возведения временных помещений: полевых госпиталей, складов, мобильных спортивных сооружений и т. д. Монтаж конструкции занимает всего 1-2 часа.

Пневмокаркасные конструкции созданы Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики холдинга «Росэлектроника» — ведущим разработчиком и производителем дирижаблей и аэростатов. Таффета (полиэфирный шелк), используемая в производстве таких сооружений, широко применяется в конструкциях летательных аппаратов. Этот материал более экологичен и безопасен для окружающей среды по сравнению с традиционно использующимся для быстровозводимых конструкций поливинилхлоридом.

«Госкорпорация Ростех продолжает наращивать номенклатуру и объемы производства гражданской продукции. Согласно нашей стратегии, ее доля в суммарной выручке должна превысить 50% уже к 2025 году. Сооружения на основе пневмоконструкций, благодаря своим характеристикам, могут использоваться при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, для быстрого создания временного жилья, освоения Арктики и во многих других сферах. Новые изделия полностью отвечают современным высоким экологическим стандартам. Для большинства аналогичных изделий производители закупают поливинилхлорид за рубежом, наша же разработка создана на базе исключительно российских материалов», — сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Пневмокаркасные конструкции возводятся при помощи электрокомпрессора, нагнетающего воздух под давлением в баллоны трубчатой формы. Конструкции отличаются мобильностью, легкостью и компактностью в сложенном виде, быстро монтируются и разбираются. Такие сооружения не нуждаются в фундаменте и могут возводиться на любых поверхностях, в том числе на снегу, песке и скальных грунтах, а также позволяют легко и безопасно размещать вентиляцию, отопление и различные системы доступа — ворота, двери, люки. Они отличаются высокой сейсмостойкостью и могут эксплуатироваться круглогодично, выдерживая сильные снеговые, тепловые, ветровые нагрузки и экстремальные температуры от -60 до +60 градусов. При необходимости здание можно демонтировать и использовать повторно.

Стоимость одного изделия начинается от 1,5 млн рублей в зависимости от площади конструкции и пожеланий заказчика по дополнительным опциям, к примеру — количеству выходов.