На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Две бригады — со стороны Керчи и Тамани — встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление). На первом — для встречного движения — стыковку провели месяцем ранее. Суммарно на двухпутной железной дороге — почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.

«Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы — их будет более 3 тысяч — шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным», — рассказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев.

Плети — участки пути длиной по 440 м, между которыми уже ставятся уравнительные приборы. Они компенсируют температурные расширения металла: позволят стальным термоупрочненным рельсам «дышать» в случае повышения или понижения температуры воздуха.

На мосту еще предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе балластировку щебнем и выправку каждого пути. Далее начнется установка железнодорожной автоматики — устройств сигнализации, централизации и блокировки. В конце года — перед началом эксплуатации моста — будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.

Продолжается монтаж шумозащитных экранов. Эта работа идет на участках железной дороги, примыкающих к берегам: 700 м со стороны Тамани и 1,3 км со стороны Керчи. По всей длине моста устанавливаются стойки освещения со светодиодными светильниками. Главный участок — фарватерный — оснащается архитектурной подсветкой: он будет «раскрашен» в цвета триколора после запуска железной дороги.

«Это монохромная статичная подсветка. Красные и синие диоды уже установлены на железнодорожной и автодорожной арках соответственно. Белые сейчас закрепляем на опорах, которые держат судоходные пролеты. Идет монтаж и настройка магистральных щитов. Подсветка охватит и пролеты, примыкающие к аркам. В целом длина участка, который будет подсвечен, — более километра», — рассказал ведущий инженер производственно-технического отдела подрядной организации Дмитрий Иванов.

Параллельно выполняется строительство зданий для эксплуатации железнодорожной части моста. Суммарно на объекте в две смены работает почти 5 тысяч инженеров и рабочих.

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