На север Сахалина по широкой колее отправился первый пассажирский поезд

Из Взморья в Ноглики отправился первый в истории Сахалина поезд дальнего следования, движущийся по широкой колее. В первое путешествие на нем решились поехать 260 пассажиров. До села, знаменитого своими крабами и придорожными пирожками, большинство из них добирались из Южно-Сахалинска на автобусах, организованных железнодорожниками.

Сейчас, отмечают в сахалинском филиале Дальневосточной железной дороги, на острове стартовал финальный, четвертый этап перешивки — работы по расширению колеи будут вестись на участках от Южно-Сахалинска на юг до Корсакова и на север до Взморья (основная часть работ тут завершена). Полностью перевести на широкий ход магистральные линии, переобустроить стрелки и переезды надеются к середине августа. Контрольной датой запуска пассажирского сообщения в полном формате называют 1 сентября.

Операция по переводу островной железной дороги на общероссийский стандарт продолжается с 2003 года, но была серьезно ускорена в последние два года. Предполагается, что перевод уникальной островной дороги на общероссийские рельсы позволит ускорить движение по стальной магистрали, увеличит грузоподъемность составов и избавит островных специалистов от необходимости обслуживать и содержать эксклюзивную узкоколейную технику. Держат в уме и перспективный мост Сахалин — материк, разговоры о строительстве которого также возобновились в 2017 году.