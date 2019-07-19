В Санкт-Петербурге до станции метро «Шушары» прошёл первый поезд





© Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге по новому участку Фрунзенско-Приморской линии метро от станции «Международная» до станции «Шушары» прошёл первый поезд!





© Фото из открытых источников

Открытие новых станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» планируется в сентябре.

Станция метро «Проспект Славы»:



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Станция метро «Дунайская» в июне:



© Фото из открытых источников

Станция метро «Дунайская» в июле:



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Фото с сайтов vk.com/metrostroy и subwaytalks.ru