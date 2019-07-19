В Санкт-Петербурге до станции метро «Шушары» прошёл первый поезд
Сегодня в Санкт-Петербурге по новому участку Фрунзенско-Приморской линии метро от станции «Международная» до станции «Шушары» прошёл первый поезд!
Открытие новых станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» планируется в сентябре.
Станция метро «Проспект Славы»:
Станция метро «Дунайская» в июне:
Станция метро «Дунайская» в июле:
Фото с сайтов vk.com/metrostroy и subwaytalks.ru
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