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Транспорт и логистика

В Санкт-Петербурге до станции метро «Шушары» прошёл первый поезд

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге по новому участку Фрунзенско-Приморской линии метро от станции «Международная» до станции «Шушары» прошёл первый поезд!

  •  © Фото из открытых источников

Открытие новых станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» планируется в сентябре.

Станция метро «Проспект Славы»:

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Станция метро «Дунайская» в июне:

  •  © Фото из открытых источников

Станция метро «Дунайская» в июле:

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайтов vk.com/metrostroy и subwaytalks.ru

Санкт-Петербург, метро, Фрунзенско-Приморская линия
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