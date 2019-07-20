Строительство станции метро «Нижегородская» в Москве

Продолжаем следить за строительством крупнейшего транспортно-пересадочного узла Москвы, который объединит станцию «Нижегородская» Московского центрального кольца (МЦК), станцию «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги и двойную станцию метро «Нижегородская» Большой кольцевой и Некрасовской линий, а также остановки наземного общественного транспорта.

Август 2018 года:



© Фото Александра Попова

Июль 2019 года:



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Большой прямоугольник на фото это мегавестибюль транспортно-пересадочного узла!

Огромную камеру съездов за «Нижегородской» уже начали засыпать:



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Помимо своих размеров, станция метро «Нижегородская» уникальна тем, что от неё в разные стороны расходятся 9 тоннелей — 8 однопутных и 1 двухпутный.

Проходка последнего тоннеля завершилась 16 июля, о чём уже сообщал наш сайт:



© Фото с сайта stroi.mos.ru



© Фото с сайта stroi.mos.ru



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Это уже 5-й совмещённый тоннель метро большого диаметра, построенный в Москве!

Проходка тоннеля диаметром 10.3 метра и длиной 1394 метра велась тоннелепроходческим механизированным комплексом Herrenknecht «Виктория».

Фигуры людей дают наглядное представление о размерах тоннеля и проходческого комплекса, с помощью которого он был построен:



© Фото с сайта stroi.mos.ru

На верхнем ярусе «Нижегородской» уже появились перегородки служебных помещений:



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Фото с сайта stroi.mos.ru и Александра Попова (russos)