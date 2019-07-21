Стальные нефтевозы от завода «ГРАЗ»
В июне завод ГРАЗ из Пензенской области отгрузил партию из 16-ти стальных полуприцепов для клиента «Скания-лизинг». Они предназначены для перевозки нефти. Цистерны под такой груз должны быть прочными и надежными. Именно такими их создал завод ГРАЗ.
Объем каждой — 37,9 м3, при этом длина бочки аналогична 32-кубовой цистерне. Это делает её более маневренной и помогает лучше входить в повороты.
На площадке эксплуатации установлен трехсторонний поручень для удобной и безопасной работы.
Стенки цистерны изготовлены из стали 09Г2С, их толщина увеличена до 5 мм, а передняя опора до 6 мм. Этот элемент подвержен высоким нагрузкам и деформациям. Шкворневая плита также усилена, её толщина 12 мм.
Для продления срока эксплуатации резины первая и вторая оси оснащены 2-х сторонним механизмом подъема. Для эксплуатации в холмистой местности полуприцеп оснащен функцией помощи при трогании.
Цистерна откалибрована на 4 объема специально для перевозки грузов разной плотности от 0,78 до 0,86 т/м3. Расстояния между шкворнем и лапами хватает для эксплуатации как с двухосным, так и с трехосным тягачом.В люльке имеется место для двух запасных колес. В случае аварийной ситуации Вы можете произвести замену сразу двух колес, так что если все покрышки по одной стороне выйдут из строя, у полуприцепа есть возможность самостоятельно добраться до нужного пункта или ремонтной базы.
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