Стальные нефтевозы от завода «ГРАЗ»

В июне завод ГРАЗ из Пензенской области отгрузил партию из 16-ти стальных полуприцепов для клиента «Скания-лизинг». Они предназначены для перевозки нефти. Цистерны под такой груз должны быть прочными и надежными. Именно такими их создал завод ГРАЗ.

Объем каждой — 37,9 м3, при этом длина бочки аналогична 32-кубовой цистерне. Это делает её более маневренной и помогает лучше входить в повороты.

На площадке эксплуатации установлен трехсторонний поручень для удобной и безопасной работы.

Стенки цистерны изготовлены из стали 09Г2С, их толщина увеличена до 5 мм, а передняя опора до 6 мм. Этот элемент подвержен высоким нагрузкам и деформациям. Шкворневая плита также усилена, её толщина 12 мм.

Для продления срока эксплуатации резины первая и вторая оси оснащены 2-х сторонним механизмом подъема. Для эксплуатации в холмистой местности полуприцеп оснащен функцией помощи при трогании.