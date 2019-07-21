Все члены сборной России получили медали на Международной биологической олимпиаде для школьников

21 июля в Сегеде (Венгрия) подвели итоги 30-й Международной биологической олимпиады для школьников. Российская сборная на состязании завоевала три серебряные медали и одну бронзовую.

В 30-й Международной биологической олимпиаде приняли участие команды из 78 стран мира. Состязания включали два тура — теоретический и практический. Работы участников оценивались международным жюри, состоящим из представителей стран-участниц.

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Медали получили:

Наталия Колюпанова (школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова, Москва) — серебро;

Денис Лисицкий (лицей № 78 имени А.С. Пушкина, Набережные Челны) — серебро;

Артемий Пигиданов (лицей № 14, Ижевск) — серебро;

Дмитрий Девяткин (школа № 25, Междуреченск, Кемеровская область) — бронза.

Руководителем сборной выступил профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) А.М. Рубцов, заместителями — доцент МГУ Г. А. Белякова и научный сотрудник МГУ Е.С. Шилов.