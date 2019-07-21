Теперь у России есть своя турбина. Немцы занервничали
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/aQtlTTEoX7k
За созданием российской газовой турбины большой мощности мы с волнением следим не первый год. И вот, наконец, пришли хорошие новости — завершён ключевой этап испытаний. В этом выпуске рассказываем, почему это так встревожило наших немецких партнёров и главное — сможем ли мы полностью заместить продукцию концерна «Сименс» в ближайшее время. Приятного просмотра!
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