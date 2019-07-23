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Фотофакты

Строительство сухого дока СК «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

В Большом Камне на судостроительном комплексе «Звезда» продолжается строительство сухого дока длиной 485 метров, шириной 114 метров и глубиной 14 метров.

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Фото с сайта dcss.ru

Приморский край, Большой Камень, Звезда, сухой док
  • Нет аватара
    23.07.1913:07:13

    Масштабная стройка!

    А я думал, куда этот кран поставят. Теперь картинка проглядывается.

    #1145388
    • A_SEVER
      23.07.1913:30:06

      Масштабная стройка!

      Свайное основание левой стенки дока (если смотреть на фото) сделано уже почти на всю длину (закончить мешает временная дорога), у правой стенки сделан второй участок свайного основания в бывшей «морской» части дока, сейчас постепенно убирают перемычку из грунта, что позволит соединить две части правой стенки в единое целое.

      Начали делать стену из шпунта в той части котлована, которая примыкает к бухте.

      Собраны временные мачты (или опоры?) для монтажа второго «Голиафа».

      #1145391
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