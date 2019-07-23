Строительство танкера «Санкт-Петербург» на СК «Звезда»

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Строительство танкера «Санкт-Петербург» проекта 114К класса «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (заложен 11 сентября 2018 года). В машинном отделении танкера уже установлены главные двигатели!

Фото с сайта dcss.ru