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Фотофакты

Строительство танкера «Санкт-Петербург» на СК «Звезда»

  •  © Фото с сайта dcss.ru

  •  © Фото с сайта dcss.ru

Строительство танкера «Санкт-Петербург» проекта 114К класса «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (заложен 11 сентября 2018 года). В машинном отделении танкера уже установлены главные двигатели!

Фото с сайта dcss.ru

Приморский край, Большой Камень, «Звезда», танкер, 114К, «Санкт-Петербург»
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