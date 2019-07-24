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Дорожное строительство

Новороссийск.Сухумское шоссе

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Хотя официального открытия не было, но все дорожные работы закончены. Движение транспорта запущено по всем полосам. Занимаются нанесением дорожной разметки и устанавливают дорожные знаки и указатели.

Протяжённость:5,7 км

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дорожное хозяйство
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