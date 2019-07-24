Новосибирский завод «ЭЛСИБ» начал отгрузку крупных узлов гидрогенератора для Иркутской ГЭС

На прошлой неделе ЭЛСИБ начал отгрузку первых узлов гидрогенератора для Иркутской ГЭС в рамках технического перевооружения станции. Корпус статора, разделенный на шесть секторов, был отправлен тремя автомобильными тралами как негабаритный груз (по два сектора на одном трале). Сборка сердечника статора и укладка обмотки будет производиться на объекте заказчика, силами специализированной монтажной организации. В общем, на Иркутскую станцию будет отгружено более 400 отправочных мест общей массой порядка 1 027 тонн.

Так как работы по замене оборудования будут производиться на работающей станции, была определена очередность сборки узлов гидроагрегата. Сборка корпуса статора будет осуществляться с сентября текущего года. Всего НПО «ЭЛСИБ» ПАО поставит четыре генератора на Иркутскую ГЭС.

Новые машины будут мощнее старых на 20%, что позволит вырабатывать дополнительно до 200 млн кВт/ч электроэнергии в год, используя тот же объем воды, что и до замены оборудования.