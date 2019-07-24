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Электроника и электротехника

Микрон показал микрочип для нового электронного паспорта гражданина России

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

В Зеленограде завод Микрон начал производство чипов для новых электронных паспортов. Порталу «Сделано у нас» удалось одному из первых увидеть новый чип.

Совсем недавно информационное пространство всколыхнула новость о том, что с 21 года в России начнут внедряться электронные паспорта, вместо обычных бумажных. Новый паспорт будет представлять собой пластиковую карту со специальной микросхемой. Эта микросхема разработана и производится на заводе Микрон в Зеленограде.

На чипе будет храниться информация о гражданине, его персональные данные, фотографии.

Кроме основных персональных данных в памяти чипа будет хранится ИНН, СНИЛС, водительские права, биометрические данные.

Важно что с помощью электронного паспорта можно будет получать доступ к различным государственным электронным сервисам, порталу госуслуг, ПФР, ФНС и другим, так как на нем будет храниться личная цифровая подпись гражданина.

Производство чипа организовано на пластинах 200 мм по техпроцессу 90 нм. Микросхема является аналогом чипа, применяемого для загранпаспортов, но обладает в 2 раза большим объемом памяти. «Сделано у нас» побывал на производстве микросхемы, подробный рассказ о нем будет опубликован позже.

Микрон
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    • rvk
      24.07.1916:40:05

      Магнит тут причем? Если что, то магнит на чипы не влияет вообще никак.

      Отредактировано: rvk~16:41 24.07.19
      #1145590
    • Илья Богатов
      24.07.1916:40:32

      Вы путаете с магнитной лентой на карте, которая считывется через терминал, никак не связанный с данным чипом. Чип действует по методу транспондера, его достаточно поднести на небольшое расстояние до запросчика (терминал кассы, турникет в метро и пр.).

      #1145591
      • alex4spb
        24.07.1916:46:25

        его достаточно поднести на небольшое расстояние…
        я где-то пропустил информацию о том, что чип будет БЕСКОНТАКТНЫМ?

        #1145592
        • rvk
          24.07.1917:00:26

          Вы не пропустили, о том что чип будет бесконтактным не сообщалось. Но я специально спросил и мне ответили — да, чип будет бесконтактным.

          #1145596
          • Игорь Brick
            24.07.1917:12:40

            Под кожу его можно будет вшивать?

            #1145600
            • rvk
              24.07.1917:35:07

              Удивитесь, но про это тоже шла речь. Микроноцы говорят что нет проблем, животным они уже вшивают, но пока нет добровольцев    

              Отредактировано: rvk~17:35 24.07.19
              #1145605
            • Алексей Алексеев
              24.07.1917:38:34

              Под кожу его можно будет вшивать?

              Под кожу носа — легко.

              Рядом с кольцом в носу будет смотреться современно.

              #1145610
              • EyeSauronn .
                24.07.1920:46:43

                вживление электронных документов под кожу человека, дело времени,… это будет во всём мире 100%, от этого никуда не деться.

                Отредактировано: EyeSauronn .~20:46 24.07.19
                #1145649
  • shigorin
    24.07.1917:20:13

    Самая главная засада с такими «документами» -- та, что они не читаемы непосредственно владельцем. (возражать стоит начинать с разбора возможных цепочек доверия, как мне кажется)

    Ну и навязчивые глобалистские попытки запихнуть все яйца в одну корзину, образовав тем самым ту самую единую точку отказа, которая вздыбит любого инженера.

    Немцы, кстати, таких лоббистов послали и раскладывают по разным носителям и базам данных _без_ общего ключа.

    В общем, грустная эта новость, если вдумываться. О том, что под шумок и беспечность противник-то не дремлет, оклемался и пошёл в бой со спины.

    #1145602
    • Игорь Brick
      24.07.1917:29:43

      Самая главная засада с такими «документами» -- та, что они не читаемы непосредственно владельцем. (возражать стоит начинать с разбора возможных цепочек доверия, как мне кажется)

      Считаю, что мы уже давно в эпохе нечитаемых самим владельцем документа данных на него. С тех пор, как появились государственные компьютерные базы данных на ВСЕХ граждан страны. В конце концов, без разницы, где хранятся нечитаемые владельцем данные о нем самом, в чипе, зашитом ему под кожу или на центральном сервере, выдающем эти данные госорганам по первому требованию, введя личный уникальный код гражданина.

      Отредактировано: Игорь Brick~17:31 24.07.19
      #1145604
      • shigorin
        24.07.1917:37:25

        Это всё-таки сравнение ключика с замочком, если очень упрощённо.

        #1145608
        • alex4spb
          24.07.1917:48:58

          у нас в Питере вся эта ля-ля-ля существует в виде «единой карты петербуржца».

          https://ekp.spb...ru/capabilities

          толкают её Грефф со товарищи: Сбер, ВТБ, бСПб.

          но теперь уже выход на федеральный уровень.

          #1145612
          • Нет аватара
            24.07.1917:58:14

            у нас в Питере вся эта ля-ля-ля существует в виде «единой карты петербуржца"

            У нас тоже есть в виде "карты москвича" по ней от оплаты обедов в школе и проезда в метро, до скидок в магазинах. В нее прошиты данные о паспорте/св. о рождении и СНИЛС. Так же фото на самой карте (и наверно в электронном виде тоже). На ней же есть счет на котором можно хранить деньги. В общем, все в одном флаконе.

            #1145617
            • alex4spb
              24.07.1918:03:47

              у этих карт москвича/петербуржца есть один большой недостаток —

              они не обязательны к получению.

              #1145622
  • Сергей Котенко
    24.07.1917:35:45

    А что будет с теми, кто не захочет иметь электронный паспорт?

    #1145606
    • rvk
      24.07.1917:37:18

      Ничего. Старые будут действовать

      #1145607
      • Нет аватара
        24.07.1917:51:21

        Ага. Но если надо заменить паспорт (при достижении возраста или краже/утере), то будут менять принудительно на пластик?

        Можно выбрать, какие данные ты хочешь там хранить?

        Если относительно ФИО, прописки, фото, инн и т. д. я не против — оно и сейчас есть в куче баз данных. То вот относительно биометрии крайне против!

        #1145613
        • alex4spb
          24.07.1917:52:32

          Можно выбрать, какие данные ты хочешь там хранить?

          ха-ха (три раза)

          #1145614
          • Нет аватара
            24.07.1918:02:09

            А я бы хоть сейчас такой паспорт оформил бы.

            В России же несколько лет идет эксперимент по электронным паспортам в паре -тройке областей. По крайней мере была информация об старте такого экспериментального обращения электронных паспортов. Но информации об итогах в СМИ не было.

            И первым про такой паспорт заговорил Медведев бытность свою президентом. Где-то за границей ему такой паспорт показали и он ему очень понравился…

            #1145621
            • alex4spb
              24.07.1918:07:40

              •  © static.kremlin.ru

              #1145624
            • Нет аватара
              24.07.1918:15:01

              Кто бы сомневался, что ему не понравится.

              На самом деле, если подучать, то электронный паспорт должен был появиться. Я бы даже сказал — это обязательное условие для дальнейшего развития общества.

              Но весь вопрос именно в данных, которые на нём должны храниться. Упрощение идентификации, связь с гос.сервисами, отсутствие необходимости бесконечного заполнения бланков и т. д. — это всё замечательно.

              Вот только отпечатки, скан лица и сетчатки для этого не нужны СОВСЕМ!

              #1145627
        • Сергей Котенко
          24.07.1917:55:28

          Но если надо заменить паспорт (при достижении возраста или краже/утере), то будут менять принудительно на пластик?

          Меня тоже этот вопрос интересует. Но думаю мы узнаем это уже явочным порядком.

          Попытка № 1 несколько лет назад не удалась, начали вторую.

          #1145615
        • Нет аватара
          24.07.1917:59:59

          То вот относительно биометрии крайне против!

          А эти данные в загранпаспорте и в визе вас не смущают?

          Сейчас это уже стандарт

          #1145618
          • Нет аватара
            24.07.1918:09:08

            Смущают. Но у меня нет загранпаспорта.    

            Кроме того, в паспорте предполагается хранить гораздо больше подобных данных: и отпечатки и сетчатку и скан морды лица и подпись. Не удивлюсь, если через какое-то время и днк.

            Плюс, планируется мобильное приложение, которое можно использовать вместо паспорта.

            Плюс чип безконтактный.

            Как итог — ждать, когда всё это будет гулять в сером поле, не так и долго.

            #1145626
            • Нет аватара
              24.07.1918:19:03

              Как итог — ждать, когда всё это будет гулять в сером поле, не так и долго.

              Так и сейчас гуляет куча баз с закрытой информацией. В коммерческих службах безопасности, у некоторых имеются очень подробные базы, с очень интересной информацией. На каждого работника по десятку страниц текста и, а финансовой информации, так вообще море… То есть у серьезных людей вся информация и сейчас есть. А с нелегальными распространителями баз борются — тихо, но жестко и даже показательно жестоко.

              #1145628
              • Нет аватара
                24.07.1918:28:11

                Разумеется, что данные гуляют. Я ведь как раз про это и говорю. Все разговоры про супер защищенность и невзламываемость — это просто трёп, ибо такого не бывает в природе. Даже с технической стороны это невозможно.

                А если у вас не просто база, которую нужно защищать, но еще и у миллионов людей хранится копия её части или ключ к доступу к ней, тобишь есть огромный человеческий фактор, то упереть что-то становится ещё проще.

                Кстати, даже разработчики говорят об «несоразмерных затратах при взломе». Тобишь люди, разумеется, понимают, что панацеи нет. Вот только несоразмерность определяется в каждом конкретном случае индивидуально. И где-то она может быть очень даже соразмерной…

                #1145633
              • Николай Южаков
                24.07.1920:58:38

                «тихо» и «показательно» это как?))

                #1145650
            • Шачин Алексей
              24.07.1918:20:24

              Думаю в паспорте будет специальный идентификационный код, по которому будут сопоставляться биометрические данные хранящиеся уже на специальном сервере

              #1145629
              • Нет аватара
                24.07.1918:33:30

                Говорили, что хранится они будут именно на карте. И так и должно быть, если подумать. А иначе что делать, если инет упал? Всё, закрываем отделение/кпп/больницу/и т.д. ??

                А даже если и хранятся, то всегда есть шанс их перехватить по дороге. Да, сейчас они могут быть зашифрованы и их прочитать нельзя. Но, достаточно сохранить их на будущее и подождать, пока шифр взломают. И вуаля — у тебя есть все данные. И время/деньги в данном случае могут не играть существенной роли. Для некоторых людей/организаций так точно.

                А уж про мобильное приложение в данном контексте говорить вообще просто смешно.

                Отредактировано: Mefilin~18:36 24.07.19
                #1145635
              • Николай Южаков
                24.07.1921:22:11

                Всё наоборот, биометрия в документах делается, чтобы не создавать централизовнного хранилища.

                #1145654
            • rvk
              24.07.1918:27:25

              Если честно то может они бы и хотели все это там хранить, но объем памяти в 144 КБ заставит их все-таки задуматься    

              #1145631
              • alex4spb
                24.07.1918:57:04

                главное нАчать.

                а потом можно и углУбить.

                #1145637
  • Нет аватара
    24.07.1918:21:11

    Электронный паспорт — это прекрасно!

    Только один вопрос: почему он выглядит так убого? Паспорт — основной документ гражданина, им нужно гордиться. Так сделайте его дизайн приятным!

    #1145630
    • alex4spb
      24.07.1918:27:56

      Так сделайте его дизайн приятным!
      на ощупь

      #1145632
    • rvk
      24.07.1918:29:10

      Как будет выглядеть паспорт никто не знает. А чип выглядит вполне зачетно.

      Отредактировано: rvk~18:29 24.07.19
      #1145634
      • Нет аватара
        24.07.1919:06:24

        Вице-премьер правительства Максим Акимов продемонстрировал образец электронного удостоверения личности гражданина РФ во время брифинга в резиденции «Горки» 18 июля 2019 года.

        Можно пояндексить и найти.

        #1145639
  • Нет аватара
    24.07.1920:13:38

    Электронный паспорт как и все остальное это неизбежность будущего. Должно пройти время чтобы люди привыкли к цифровизации всего и вся особенно у старшего поколения.

    Сейчас много говорят о цифровой экономике и электронный паспорт это частичка этого, а цифровая экономика это будущее всех развитых стран.

    Отредактировано: MusclePump~21:28 24.07.19
    #1145645
    • Нет аватара
      24.07.1921:15:19

      Хотя в рамках этой темы я, наверное, могу с вами согласиться, в целом ваше утверждение не конструктивно.

      Хорошо бы понимать, что представляет собой в каждом отдельном случае это неизбежное будущее. А то к этим словам можно многое приставить, скажем одинаковые бетонные муравейники вперемежку с торгцентрами или, простите, «гендерное разнообразие» тоже некоторые видят как неизбежное будущее.

      Кстати, кто бы мне объяснил, что такое цифровая экономика?

      #1145653
      • Нет аватара
        24.07.1921:25:52

        Ну вот, вы из-за незнания что такое цифровая экономика наплели все в одну кучу.

        Говоря очень упрощенно это когда все процессы на производствах будут управляется компьютерами или людьми сидящими за компьютерами это касательно промышленности. Касательно социальной сферы электронный паспорт это часть.

        #1145655
  • Нет аватара
    24.07.1920:23:51

    Удивляюсь, что есть недовольные. Да что с вами? Вы наверно и сотовой связью не пользуетесь (за вами же следят), и камеры везде заклеили, а на улицу только в тёмных очках и приклееных усах ходите? У меня две огромные папки с документами на себя и жену, теперь ещё две папки растёт на детей. Даже не папки, а чемоданчики. Переезжать по работе приходиться периодически и всю эту вакханалию тоскать с собой и трястись, как бы, что не потерять, А ещё срок действия может закончится в самый не подходящий момент. Короче, куча бумаг — это ад. И чем это безопаснее цифры? Случился пожар, потерял/украли сумку, дети в конце концов пошалили и тебе обеспечено несколько месяцев беготни и головной боли. Поэтому я всеми пятью конечностями за один, единый документ, а лучше вообще индентификатор, типа палец приложил и всё. Даже в Казахстане уже много лет нет внутреннего паспорта, а есть пластиковая карточка — Удостоверение личности. Боже, освободи меня от этих бумажек.

    #1145646
    • Human RS
      24.07.1920:41:54

      Поддерживаю данного оратора, и не понимаю хор недовольных по поводу этой новости.

      Отредактировано: Human RS~20:42 24.07.19
      #1145648
    • Сергей Котенко
      24.07.1921:53:31

      Удивляюсь, что есть недовольные.

      Люди все разные.

      Кто-то любит биг-мак и колу, кто-то гречку и чёрный чай.

      Кто-то обедает и спит с мобильником, кто-то читает книгу.

      Кто-то хочет, чтобы ему вживили чип, кто-то боится, что его превратят в управляемого робота.

      Разнообразие мира — это нормально.

      #1145658
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