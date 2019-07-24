Микрон показал микрочип для нового электронного паспорта гражданина России

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В Зеленограде завод Микрон начал производство чипов для новых электронных паспортов. Порталу «Сделано у нас» удалось одному из первых увидеть новый чип.

Совсем недавно информационное пространство всколыхнула новость о том, что с 21 года в России начнут внедряться электронные паспорта, вместо обычных бумажных. Новый паспорт будет представлять собой пластиковую карту со специальной микросхемой. Эта микросхема разработана и производится на заводе Микрон в Зеленограде.

На чипе будет храниться информация о гражданине, его персональные данные, фотографии.

Кроме основных персональных данных в памяти чипа будет хранится ИНН, СНИЛС, водительские права, биометрические данные.

Важно что с помощью электронного паспорта можно будет получать доступ к различным государственным электронным сервисам, порталу госуслуг, ПФР, ФНС и другим, так как на нем будет храниться личная цифровая подпись гражданина.

Производство чипа организовано на пластинах 200 мм по техпроцессу 90 нм. Микросхема является аналогом чипа, применяемого для загранпаспортов, но обладает в 2 раза большим объемом памяти. «Сделано у нас» побывал на производстве микросхемы, подробный рассказ о нем будет опубликован позже.