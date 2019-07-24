Микрон показал микрочип для нового электронного паспорта гражданина России
В Зеленограде завод Микрон начал производство чипов для новых электронных паспортов. Порталу «Сделано у нас» удалось одному из первых увидеть новый чип.
Совсем недавно информационное пространство всколыхнула новость о том, что с 21 года в России начнут внедряться электронные паспорта, вместо обычных бумажных. Новый паспорт будет представлять собой пластиковую карту со специальной микросхемой. Эта микросхема разработана и производится на заводе Микрон в Зеленограде.
На чипе будет храниться информация о гражданине, его персональные данные, фотографии.
Кроме основных персональных данных в памяти чипа будет хранится ИНН, СНИЛС, водительские права, биометрические данные.
Важно что с помощью электронного паспорта можно будет получать доступ к различным государственным электронным сервисам, порталу госуслуг, ПФР, ФНС и другим, так как на нем будет храниться личная цифровая подпись гражданина.
Производство чипа организовано на пластинах 200 мм по техпроцессу 90 нм. Микросхема является аналогом чипа, применяемого для загранпаспортов, но обладает в 2 раза большим объемом памяти. «Сделано у нас» побывал на производстве микросхемы, подробный рассказ о нем будет опубликован позже.
Читайте также...
- Начаты поставки биометрических паспортов в Лаос на базе чипа производства «Микрона»
- ГК «Микрон»: сделан очередной шаг в развитии отечественного автопилотируемого транспорта
- Микрон начал выпуск нового поколения контактных чип-модулей
24.07.1916:31:07
24.07.1916:40:05
24.07.1916:40:32
24.07.1916:46:25
24.07.1917:00:26
24.07.1917:12:40
24.07.1917:35:07
24.07.1917:38:34
24.07.1920:46:43
24.07.1920:59:32
24.07.1917:20:13
24.07.1917:29:43
24.07.1917:37:25
24.07.1917:48:58
24.07.1917:58:14
24.07.1918:03:47
24.07.1917:35:45
24.07.1917:37:18
24.07.1917:51:21
24.07.1917:52:32
24.07.1918:02:09
24.07.1918:07:40
24.07.1918:15:01
24.07.1917:55:28
24.07.1917:59:59
24.07.1918:09:08
24.07.1918:19:03
24.07.1918:28:11
24.07.1920:58:38
24.07.1918:20:24
24.07.1918:33:30
24.07.1921:22:11
24.07.1918:27:25
24.07.1918:57:04
24.07.1918:21:11
24.07.1918:27:56
24.07.1918:29:10
24.07.1919:06:24
24.07.1920:13:38
24.07.1921:15:19
24.07.1921:25:52
24.07.1920:23:51
24.07.1920:41:54
24.07.1921:53:31