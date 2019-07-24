РУСЭЛПРОМ изготовил комплекты тягового электрооборудования для аргентинских тракторов PAUNY

Концерн РУСЭЛПРОМ изготовил первую партию комплектов тягового электрооборудования (КТЭО) для аргентинского производителя тракторов PAUNY. КТЭО будут установлены на модель NOVO 710 ECO с двигателями Cummins мощностью 300 л.с. Новые тракторы с российской электрической трансмиссией будут использоваться агропромышленными компаниями в Аргентине и других странах Латинской Америки. Ежегодно планируется поставлять 300 комплектов оборудования.

Преимущества такой трансмиссии — это экономия топлива, увеличение производительности, увеличение ресурса двигателя, увеличение межсервисных интервалов, точность управления машиной.

Разработка полностью российская и велась в Управлении комплектного тягового электрооборудования ООО «Русэлпром». Производились КТЭО тоже в России — на предприятиях НИПТИЭМ и РУСЭЛПРОМ-Электромаш, входящих в структуру концерна.

Сейчас оборудование проходит стендовые испытания в НИПТИЭМе, а в сентябре будет отправлено в Аргентину.

КТЭО для трактора включает в себя следующие элементы:

— тяговый асинхронный мотор-генератор (АМГ);

— тяговый асинхронный двигатель (ТАД);

— блок силовой электроники (БСЭ) для управления АМГ и ТАД;

— контроллер верхнего уровня с панелью индикаторов;

— систему жидкого охлаждения БСЭ.

«При успешной проверке нашего оборудования в „полевых условиях“ Аргентины мы будем рассматривать варианты локализации производства электропривода в Латинской Америке. Тракторы PAUNY с нашими комплектами тягового электрооборудования не уступают по мощностным и динамическим характеристикам продукции мировых компаний-лидеров, но стоят, по предварительным подсчетам, на 70 тысяч долларов дешевле», — отметил главный разработчик данной КТЭО Станислав Флоренцев*.

Для РУСЭЛПРОМа это уже второй проект в этом сегменте. Несколько лет назад по заказу Минского тракторного завода концерн оснастил своими комплектами 10 тракторов модели Беларус-3023. А первый трактор с электроприводом был выпущен еще в 2009 году и сразу получил на Международной выставке Agritechnica-2009 в Германии серебряную медаль и мировое признание.

Также отметим, что в настоящее время один из крупнейших мировых производителей техники компания CASE ведет переговоры с РУСЭЛПРОМом о создании комплекта тягового электрооборудования для автоматической трансмиссии без перерыва потока мощности (CVT) для гусеничных тракторов Steiger STX 535 мощностью 500 л.с.

* Станислав Николаевич Флоренцев — генеральный директор ООО «Русэлпром-Электропривод», Главный конструктор электропривода транспортных средств ООО «Русэлпром», кандидат технических наук, доктор электротехники, действительный член Российской Академии электротехнических наук.