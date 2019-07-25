Новый селекционно-генетический центр открылся под Воронежем

В поселке ВНИИСС Воронежской области появился новый селекционно-генетический центр по разработке новых гибридов сахарной свеклы. Учредители уверены, что данный проект поможет решить задачу импортозамещения в России.

Предприятие «СоюзСемСвекла» появилось в 2017 году благодаря коллаборации двух крупных компаний — «Щелково Агрохим» и холдинга «Русагро». Целью этого проекта стало привлечение лучших специалистов в области молекулярной генетики, биотехнологий, семеноводчества для создания конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы в Российской Федерации.

«СоюзСемСвекла» — это селекционно-генетический центр, организованный для создания качественно новых высокопродуктивных, устойчивых к заболеваниям и обладающих выравненностью по основным биологическим и морфологическим признакам гибридов сахарной свеклы.



«СоюзСемСвекла» — это селекционно-генетический центр

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Работа селекционно-генетического центра «СоюзСемСвекла» ведется в рамках «Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы», подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» согласно разработанному комплексному научно-техническому проекту «Создание высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции и организация системы их семеноводства». В 2019 году проект был отобран комиссией Минсельхоза и получил положительное решение экспертной группы.

Сегодня трудовой персонал центра представлен научным, производственным и административно-управленческим отделами. Численность работников предприятия составляет 60 человек. В последующие годы планируется увеличение количества персонала до 80 человек.

В ходе исследования гибридов сахарной свеклы используется сырье и материал российских производителей. Готовой продукцией предприятия является селекционный материал гибридов сахарной свеклы.

«Данные гибриды будут отличаться высокой стойкостью к погодным условиям и различным заболеваниям. Мы создаем абсолютно новые продукты на российском рынке для того, чтобы провести работу в рамках импортозамещения, так как на сегодняшний день на российском рынке представлены в основном импортные гибриды», — говорит генеральный директор ООО «СоюзСемСвекла» Роман Бердников.

«Основная задача — обеспечить Россию своими отечественными гибридами. Несомненно, это работа не одного года, она рассчитана минимум на пять лет, и регион сделал все, чтобы данные работы велись именно у нас. Благодаря поддержке министерства науки и образования, которое выделило один из своих корпусов, сегодня открыто новое предприятие, которое сможет решить поставленные задачи».

В течение 2019-2020 годов будут проведены испытания гибридов, по результатам которых они будут внесены в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. По прогнозам экспертов предприятия, в рамках работы будут достигнуты высокие результаты в создании высококачественных отечественных гибридов сахарной свеклы, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Российской Федерации, а также способных составить конкуренцию мировым производителям. Первые результаты работы можно будет подвести уже в следующем году, утверждают представители компании.