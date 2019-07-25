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Фотофакты

Строительство угольного терминала «Лавна»

  •  © Фото из открытых источников

Строительство угольного терминала «Лавна» на западном берегу Кольского залива в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

  •  © Фото из открытых источников

Фото Константина Летавина

Мурманская область, Мурманский транспортный узел, МТУ, терминал, Лавна
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