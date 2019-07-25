Строительство угольного терминала «Лавна»
Строительство угольного терминала «Лавна» на западном берегу Кольского залива в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».
Фото Константина Летавина
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