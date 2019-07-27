На СЗ «Залив» спущено на воду аварийно-спасательное судно проекта А163
На СЗ «Залив» (г. Керчь, Крым) уже в который раз спущено аварийно-спасательное судно проекта А163.
По крайней мере, теперь его можно увидеть крупным планом около причала, а не со спутниковых фото.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GU_aWXh17vM
Читайте также...
- На судостроительном заводе «Залив» началось формирование корпусов двух новых кораблей
- На СЗ «Залив» началась сборка корпуса очередного судна
- СЗ «Залив» ведёт строительство плавучего причала
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
27.07.1920:35:18
27.07.1922:54:28