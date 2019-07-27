На СЗ «Залив» спущено на воду аварийно-спасательное судно проекта А163

На СЗ «Залив» (г. Керчь, Крым) уже в который раз спущено аварийно-спасательное судно проекта А163.

По крайней мере, теперь его можно увидеть крупным планом около причала, а не со спутниковых фото.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GU_aWXh17vM