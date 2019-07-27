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Видеоблог

На СЗ «Залив» спущено на воду аварийно-спасательное судно проекта А163

На СЗ «Залив» (г. Керчь, Крым) уже в который раз спущено аварийно-спасательное судно проекта А163.

По крайней мере, теперь его можно увидеть крупным планом около причала, а не со спутниковых фото.

  •  © kerch.com.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/GU_aWXh17vM

http://kerch.com.ru/articleview.aspx?id=84481

Залив, Керчь, Крым, няш-мяш
  • A_SEVER
    27.07.1920:35:18

    уже в который раз спущено
    Нет, так дело не пойдёт!    

    Этот пост мы оставим, а тот предыдущий я удалю как фальстарт.

    #1146309
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