Обзор строительства и реконструкции медицинских учреждений

В Струнинской больнице Владимирской области открыли отремонтированную детскую поликлинику

На ремонт и оснащение Струнинской детской поликлиники было израсходовано более 17 миллионов рублей. В корпусе детской поликлиники отреставрировали фасад, обновили регистратуру, гардероб, кабинеты врачей, туалеты, процедурные и прививочные кабинеты, оборудовали места ожидания.

Кабинеты врачей оснащены современным медицинским оборудованием и новой мебелью. Интерьер поликлиники выполнен в ярких тонах, что скрасит пребывание детей в медицинском учреждении и обеспечит благоприятный психологический настрой.

В столице открылась уникальная гематологическая реанимация

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В Ухте (Коми) произведен ремонт больницы при поддержке ПАО «Газпром»





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112,3 млн рублей выделены ПАО «Газпром» на ремонт Ухтинской городской больницы № 1. Были обновлены онкологическое, отоларингологическое отделения, отделение функциональной диагностики и инфекционный корпус. Во всех отделениях выполнена частичная перепланировка с отделочными работами, заменены деревянные окна и двери на окна и двери ПВХ, обновлены системы электроснабжения, осветительные приборы, системы канализации, водоснабжения, отопления, пожарной сигнализации, телефонной сети, кислородоснабжения, устройство палатной сигнализации. Отремонтирована вентиляционная система, установлено три современных лифта и обновлена кровля терапевтического корпуса.

Два фельдшерско-акушерских пункта открылись в Коломенском горокруге Московской области





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Пункты оборудованы необходимой медицинской техникой для проведения осмотров и контроля за здоровьем жителей и рассчитаны на 20-25 посещений в сутки. ФАПы построены по типу модульных конструкций и включают в себя несколько зон — кабинет фельдшера, процедурный кабинет, кабинет приема пациентов, санитарная комната и комната для приема. Кроме того, здесь предусмотрены помещения для проживания медика

В Андроповском районе Ставропольского края восстановлена больница





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Медучреждение, которое обслуживает территорию с населением 4,8 тысячи человек располагается в здании, построенном в 1953 году. Долгое время здесь не проводился серьёзный ремонт, строение обветшало, в нём практически не использовался второй этаж. По этим причинам в 2009 году участковая больница была перепрофилирована в амбулаторию.

Участковая больница в Янкуле стала одним из 99 объектов здравоохранения, отремонтированных за счёт краевого бюджета в 2017-2018 годах.

Ремонт здания в селе был завершён осенью 2018 года, его проведение позволило возродить участковую больницу. Как сообщил главврач Андроповской ЦРБ Геннадий Денисенко, в результате такого «возрождения» здесь появились 10 коек круглосуточного и 5 коек дневного стационара, введена дополнительная штатная единица врача, создан круглосуточный пост медсестры. С привлечением спонсорских средств в учреждении также была обновлена мебель.

Ремонт завершили в Детском соматическом отделении Воскресенской первой районной больницы Московской области





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В детском соматическом отделении Воскресенской первой районной больницы не так давно завершились комплексные ремонтные работы, стены отделения рисунками украсили преподаватели, выпускники и воспитанники воскресенских детских школ искусств.

Для воплощения идеи пригласили преподавателей, выпускников и воспитанников воскресенских детских школ искусств «Фламинго» и «Лира».

Художники, используя специальные стойкие и яркие краски, украсили интерьер, изобразив любимых героев популярных отечественных и зарубежных героев.

В Туле открылся областной гепатологический центр





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На базе Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями открыт областной гепатологический центр

Региональный сосудистый центр открылся в Сергиевом Посаде





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В Сергиевом Посаде начал работу региональный сосудистый центр, созданный на базе районной больницы. В его состав вошли неврологическое отделение, отделение неотложной кардиологии, но главное — ангиографическая операционная, предназначенная для проведения экстренных и плановых оперативных вмешательств, в первую очередь у больных с острым инфарктом миокарда

Стоимость медицинского оборудования для ангиографической операционной составляет 67 миллионов рублей.

На данный момент в Московской области работают 12 региональных сосудистых центров и 19 первичных сосудистых отделений на базе больниц, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями экстренно и планово.

В Братске открылось первое в городе паллиативное отделение для взрослого населения

Первое паллиативное отделение для взрослого населения, рассчитанное на 10 коек, открылось в городе Братске на базе Братской городской больницы № 3. За счет средств областного бюджета на приобретение оборудования было выделено 1,38 млн рублей, еще 882 тысячи рублей было направлено из собственных средств медицинского учреждения.

Новый ФАП открыли в Наро-Фоминске

Площадь учреждения составляет почти сто шестьдесят квадратных метров. Здесь также обустроено трехкомнатное помещение, в котором будет проживать фельдшер.

«Что касается медицинского оборудования, то здесь будет проходить прием детей, есть возможность для гинекологического осмотра женщин, расписана маршрутизация для других специалистов. Есть палата для пациентов, где можно провести исследования сердечной деятельности, снять ЭКГ, провести внутривенные инфузии и многое другое», — отметил главврач Наро-Фоминской районной больницы № 1 Евгений Федоткин.

Обновленный медицинский стационар открылся в Мошковском районе Новосибирской области





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Здание Сокурской участковой больницы было введено в эксплуатацию в 1964 году. За время существования медицинской организации капитальный ремонт не проводился ни разу. До декабря 2011 года оказывалась круглосуточная стационарная помощь терапевтическим и педиатрическим пациентам, функционировал стационар на 25 терапевтических и 10 педиатрических коек. В связи с аварийным состоянием помещения в декабре 2011 года стационар круглосуточного пребывания был закрыт.

Мощность стационара — 25 коек. Среди обновленной инфраструктуры — электрокардиограф с регистрацией ЭКГ, реанимационный и анестезиологический монитор для контроля ряда физиологических параметров, аппаратура для ИВЛ, дефибриллятор-монитор, функциональные кровати, кресло-коляска и многое другое. Впервые после длительного перерыва открыли детскую консультацию.

На капитальный ремонт было направлено около 13,5 млн рублей, на приобретение оборудования — почти 2 млн рублей.

Детская поликлиника на 150 посещений в смену открылась в Воскресенске Московской области





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В Воскресенском районе состоялось открытие детской поликлиники на 150 посещений в смену в микрорайоне Москворецкий квартал. Медорганизация будет обслуживать детское население микрорайона — порядка 7 тыс. человек

В новой детской поликлинике будут вести приём 3 участковых врача-педиатра и фельдшер — для оказания неотложной помощи. Организована работа кабинета «Справка в 1 шаг», а также процедурного и прививочного кабинетов. В учреждении оборудована собственная лаборатория, чтобы на месте выполнять необходимые анализы, в частности — общий анализ крови. Также будет работать кабинет ультразвуковой диагностики

Центр врача общей практики открылся в городском округе Орехово-Зуево Московской области





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В нем будут вести прием три врача общей практики, а также узкие специалисты — хирург, невролог, офтальмолог, врач УЗИ-диагностики, эндокринолог, гинеколог и другие

В селе Жеребцово Новосибирского района открылся фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал свою работу 2 апреля в селе Жеребцово Новосибирского района. Благодаря модульному пункту квалифицированная помощь стала доступнее жителям поселения, численность которого более 500 человек.

В ФАПе, общей площадью 80 кв.м., созданы комфортные условия для персонала и пациентов. Имеется необходимый набор кабинетов — фельдшерский, акушерский, процедурный/прививочный, есть санитарно-бытовые комнаты. ФАП оборудован необходимым медицинским инвентарем для осмотра младенцев, проведения необходимых медицинских манипуляций, а также снабжен иммунобиологическими препаратами для вакцинации населения.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!