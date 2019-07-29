Ход строительства аэропорта «Гагарин» в Сабуровке Саратовской области
В пассажирском терминале продолжается внутренняя отделка, монтаж оборудования и коммуникаций. У аэровокзального комплекса идет благоустройство территории, обустройство декоративного бассейна, укладка плитки.
Строительство пристани в с. Сабуровка, которая будет обслуживать пассажиров будущего аэропорта вышло на финишную праму. Сейчас здесь идет расчистка береговой линии, продолжаются земляные работы. На водозаборе завершается окончательная наладка оборудования, внутренняя отделка и благоустройство территории.
После чего водоснабжение аэропорта будет вестись полностью по проектной схеме в автоматическом режиме. Заканчиваются работы и на станции второго подъема и системе водоочистки.
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
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