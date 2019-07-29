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Фотофакты

Ход строительства аэропорта «Гагарин» в Сабуровке Саратовской области

  •  © saratov.gov.ru

В пассажирском терминале продолжается внутренняя отделка, монтаж оборудования и коммуникаций. У аэровокзального комплекса идет благоустройство территории, обустройство декоративного бассейна, укладка плитки.

Строительство пристани в с. Сабуровка, которая будет обслуживать пассажиров будущего аэропорта вышло на финишную праму. Сейчас здесь идет расчистка береговой линии, продолжаются земляные работы. На водозаборе завершается окончательная наладка оборудования, внутренняя отделка и благоустройство территории.

После чего водоснабжение аэропорта будет вестись полностью по проектной схеме в автоматическом режиме. Заканчиваются работы и на станции второго подъема и системе водоочистки.

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!
https://saratov.gov.ru/news/valeriy...ya_stroitelstvo_aeroporta_gagarin_/

строительство
  • Влади75
    30.07.1901:11:31

    Красота.Работают люди.

    #1146809
    • Human RS
      30.07.1901:46:19

      Ага, мне тоже понравилось, потому и запостили. Засеянные поля на фоне аэропорта тоже радуют    

      #1146812
  • Нет аватара
    30.07.1907:19:56

    Мне кажется, что павильон маловат, но взлетка впечатляет!

    #1146820
    • Human RS
      30.07.1909:12:53

      Это называется пассажирский терминал, и его достаточно, даже с запасом построили.

      #1146836
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