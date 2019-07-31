«Умалат» открыла цех мягких сыров в Брянской области

30 июля в городе Севск Брянской области состоялось открытие нового цеха по производству сыров моцарелла, сулугуни и чечил. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

Огромные средства компания инвестировала в автоматическую линию вакуумной фасовки — большие заказы требуют высокой скорости на производстве. Установлена также новая система вентиляции с двумя степенями очистки воздуха. Модернизирована скважина для обеспечения производства достаточным количеством воды и увеличены электрические мощности.

Этот цех позволит компании перерабатывать более 200 тонн молока в день. Новый цех позволит увеличить производство свежих сыров в 2,5 раза и побороться с фаворитами отрасли сыроделия — Hochland, Lactalis и Карат. «Мы считаемся одним из крупнейших российских производителей белых сыров, созданных с неукоснительным соблюдением традиционных рецептур, — отметил генеральный директор компании Алексей Мартыненко.

Строительство цеха осуществлялось в рамках проекта по реконструкции завода с 2017 года.

Общий объем инвестиций в проект составил 1 млрд. рублей.

Брянские сыроделы выпускают 6% от всех сыров в России. А компания «Умалат» занимает 4-е место в стране по производству свежих сыров. Предприятие является одним из крупнейших экспортеров Брянской области и вносит весомую долю во внешнеторговый оборот региона. В прошлом году он составил почти 1 млрд 121 млн долларов США. «Умалат» поставляет свою продукцию в Республику Беларусь, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты.

Компания вносит значительный вклад в программу импортозамещения. В продуктовом портфеле компании более 10 различных сортов белых сыров, произведенных по итальянской технологии. В 2018 году компания «Умалат» выпустила несколько новинок. Среди них кремчиз, порционная моцарелла и сулугуни, порезанные кубиками, высокожирные сливки.

В 2018 году объем производства сыров составил 5,56 тыс. тонн, прирост к 2017 году — 13,7%, производство сливочного масла — 191,8 тонн. Объем переработки молока в 2018 году составил 35,6 тыс. тонн. В текущем году на предприятии было переработано 18,79 тыс. тонн молока, произведено сливочного масла 93,3 тонн, сыров — 2,96 тыс. тонн (106%).

Завод «Умалат» является основным работодателем города Севск. В настоящее время на заводе трудоустроено более 307 человек. Средняя заработная плата работников завода составляет 51 106,19 рублей.

Производство оборудовано новыми очистными сооружениями. Они представляют собой конструкции модульного типа. Производственная мощность оборудования, установленного в Севске, рассчитана на переработку 700 м3 сточных вод в сутки. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь проекта — запуск основного оборудования для механической очистки и фильтрации.

В сентябре компания собирается вводить в строй вторую очередь очистных сооружений стоимостью 300 млн рублей, которые примут сточные воды как собственного производства, так и всего города Севска. Новая технология очистки основана на российских и европейских разработках и включает в себя пять ступеней, главная из которых — биологическая очистка.

http://bryansk.bezformata.com/listnews/umalat-eto-ne-prosto-dopolnitelnie/76611737/