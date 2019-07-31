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Новые и модернизированные предприятия агропрома

«Умалат» открыла цех мягких сыров в Брянской области

  •  © dairynews.ru

30 июля в городе Севск Брянской области состоялось открытие нового цеха по производству сыров моцарелла, сулугуни и чечил. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей.

Огромные средства компания инвестировала в автоматическую линию вакуумной фасовки — большие заказы требуют высокой скорости на производстве. Установлена также новая система вентиляции с двумя степенями очистки воздуха. Модернизирована скважина для обеспечения производства достаточным количеством воды и увеличены электрические мощности.

Этот цех позволит компании перерабатывать более 200 тонн молока в день. Новый цех позволит увеличить производство свежих сыров в 2,5 раза и побороться с фаворитами отрасли сыроделия — Hochland, Lactalis и Карат. «Мы считаемся одним из крупнейших российских производителей белых сыров, созданных с неукоснительным соблюдением традиционных рецептур, — отметил генеральный директор компании Алексей Мартыненко.

Строительство цеха осуществлялось в рамках проекта по реконструкции завода с 2017 года.

Общий объем инвестиций в проект составил 1 млрд. рублей.

  •  © bryanskobl.ru

Брянские сыроделы выпускают 6% от всех сыров в России. А компания «Умалат» занимает 4-е место в стране по производству свежих сыров. Предприятие является одним из крупнейших экспортеров Брянской области и вносит весомую долю во внешнеторговый оборот региона. В прошлом году он составил почти 1 млрд 121 млн долларов США. «Умалат» поставляет свою продукцию в Республику Беларусь, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты.

Компания вносит значительный вклад в программу импортозамещения. В продуктовом портфеле компании более 10 различных сортов белых сыров, произведенных по итальянской технологии. В 2018 году компания «Умалат» выпустила несколько новинок. Среди них кремчиз, порционная моцарелла и сулугуни, порезанные кубиками, высокожирные сливки.

В 2018 году объем производства сыров составил 5,56 тыс. тонн, прирост к 2017 году — 13,7%, производство сливочного масла — 191,8 тонн. Объем переработки молока в 2018 году составил 35,6 тыс. тонн. В текущем году на предприятии было переработано 18,79 тыс. тонн молока, произведено сливочного масла 93,3 тонн, сыров — 2,96 тыс. тонн (106%).

Завод «Умалат» является основным работодателем города Севск. В настоящее время на заводе трудоустроено более 307 человек. Средняя заработная плата работников завода составляет 51 106,19 рублей.

  •  © dairynews.ru

Производство оборудовано новыми очистными сооружениями. Они представляют собой конструкции модульного типа. Производственная мощность оборудования, установленного в Севске, рассчитана на переработку 700 м3 сточных вод в сутки. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь проекта — запуск основного оборудования для механической очистки и фильтрации.

В сентябре компания собирается вводить в строй вторую очередь очистных сооружений стоимостью 300 млн рублей, которые примут сточные воды как собственного производства, так и всего города Севска. Новая технология очистки основана на российских и европейских разработках и включает в себя пять ступеней, главная из которых — биологическая очистка.

  •  © bryanskobl.ru

http://bryansk.bezformata.com/listnews/umalat-eto-ne-prosto-dopolnitelnie/76611737/

http://www.bryanskobl.ru/news/2019/07/30/10690

переработка молока , Брянская область , "Умалат"
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