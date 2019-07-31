На «ТАНЕКО» начато производство всесезонных гидравлических масел

Выпуск гидравлических масел является важным достижением в рамках модернизации масляного бизнеса «Татнефти». Для оснащения нового производства, следуя курсу на импортозамещение, были выбраны отечественное технологическое оборудование и средства автоматизации. Благодаря слаженной работе коллективов АО «ТАНЕКО» и Управления реализации проектов строительства ПАО «Татнефть» в кратчайший срок завершены монтаж и пусконаладка новой линии для выпуска и фасовки гидравлических масел.

Новая продукция может использоваться в северных регионах в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах различного промышленного оборудования, также она предназначена для применения в качестве зимнего сорта при умеренных климатических условиях в системах гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин в промышленном гидрооборудовании, эксплуатируемых на открытом воздухе при рабочей температуре масла от минус 40 °C для ВМГЗ-45, от минус 45 для ВМГЗ-55 и от минус 50 для ВМГЗ-60.

Проектная мощность производства новых смазочных материалов на «ТАНЕКО» составляет 1800 тонн в год.

По техническим характеристикам они соответствуют современным экологическим стандартам и эксплуатационным требованиям и выпускаются на основе собственных базовых масел II и III группы, произведенных по технологии гидрокрекинга. Это повышает конкурентоспособность по сравнению со смазочными материалами, вырабатываемыми в настоящее время из базовых масел I группы.

Преимущества масла ВМГЗ производства АО «ТАНЕКО» подтверждают следующие параметры:

— высокий индекс вязкости характеризует способность масла сохранять свойства в широком диапазоне температур;

— высокая температура вспышки обеспечивает пожаробезопасность. Также она свидетельствует об отсутствии легколетучих фракций, которые испаряются в наиболее нагруженных узлах оборудования при высоких температурах, что приводит к увеличению расхода масла;

— высокое кислотное число обусловлено сбалансированным содержанием присадок и характеризует хорошие противоизносные свойства, обеспечивая защиту деталей от изнашивания, устойчивость масла к окислению, высокую термическую и гидролитическую стабильность.