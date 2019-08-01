В городе Мирном появился крытый ледовый каток с трибунами

Современный «Ледовый дворец имени Юрия Гагарина» в микрорайоне № 2 возвели специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВСК МО РФ).

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 — 2025 годов в обеспечение космической деятельности России» военные строители возводят ряд стратегических объектов в Плесецке и несколько социально-значимых в самом городе Мирном. Почти все жители которого связаны с военным космосом. В этом году после глубокой реконструкции и оснащения новейшим медицинским оборудованием здесь открылась поликлиника. Но настоящим подарком для военнослужащих стал долгожданный ледовый дворец.

Первый хоккейный матч между командами Каргополя и Мирного открыл символическим вбрасыванием шайбы лично начальник космодрома Плесецк Николай Нестечук.

Во дворце (4315,7 м2), помимо ледовой коробки 60×30 метров с радиусами закругления 8.1 м и трибунами на 208 зрителей есть звукоаппаратная, гардероб, пункт проката и заточки коньков, две раздевалки для участников массового катания на 30 мест каждая. Рядом размещены кабинеты администрации, комнаты для уборочного инвентаря, медпункт.

Персоналу ледовой арены сделан отдельный вход с санитарно-душевым блоком и комнатой приема пищи.

Высота сооружения, в верхней точке 17 м, обеспечивает хорошее естественное освещение и вентиляцию.

Все помещения катка доступны для маломобильных групп населения.

Круглый год, каждый день 12 часов подряд здесь в отличных условиях смогут играть в хоккей с шайбой, и заниматься фигурным катанием и взрослые, и дети.