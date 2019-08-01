Амурский судостроительный завод спустил паром «Александр Деев»
Сегодня на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре спустили на воду корпус парома «Александр Деев» — головного судна проекта CNF11CPD, предназначенного для паромной переправы Ванино — Холмск (Сахалин). Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина).
Серия:
Заводской № 300 — заложено
Заводской № 301 — заложено
Технические характеристики:
Главные размерения: длина — 131 м, ширина — 20.3 м, осадка — 6.6 м.
Дальность плавания: 1500 миль
Скорость хода: максимальная — 18 узлов, экономическая — 12 узлов
Автономность по запасам топлива: 5 суток
Экипаж: 35 человек
Пассажировместимость: 200 человек
Грузовместимость: от 26 до 32 вагонов (в зависимости от типа) либо 39 грузовых и 28 легковых автомобилей
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